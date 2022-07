Iserlohn Kangaroos: Der Spielplan in der Pro B 2022/23

Iserlohn. Die Iserlohner Basketballer starten am 1. Oktober in Wolmirstedt in die neue Saison.

Der Spielplan für die Saison 2022/23 in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B steht, und sie beginnt für die Iserlohn Kangaroos mit der anspruchsvollen Aufgabe in Wolmirstedt. Die Heimpremiere steigt am 8. Oktober gegen die RheinStars Köln, ehe das erste der beiden spielfreien Wochenenden in der 13er Liga ansteht. „Die Veröffentlichung des Spielplans macht nochmal doppelt Lust auf das, was da in der kommenden Saison auf uns zukommen wird. Das wird sehr gut“, sagte Chefcoach Dennis Shirvan. Der Vorverkauf für Dauerkarten startet in wenigen Tagen, und Details dazu werden noch bekannt gegeben. Der Spielplan:

1. Spieltag, Sa., 1. Oktober:

Baskets Wolmirstedt - Kangaroos

2. Spieltag, Sa., 8. Oktober:

Kangaroos - RheinStars Köln

3. Spieltag, 15./16. Oktober: frei

4. Spieltag, So., 23. Oktober:

BSW Sixers - Kangaroos

5. Spieltag Sa., 29. Oktober:

Kangaroos - LOK Bernau

6. Spieltag, Sa., 5. November:

BBG Herford - Kangaroos

7. Spieltag, Sa., 19. November:

Kangaroos - TKS49ers

8. Spieltag, Sa., 26. November:

R. Vechta Farmteam - Kangaroos

9. Spieltag, Sa., 3. Dezember:

Kangaroos - Itzehoe Eagles

10. Spieltag, Sa. 10. Dezember:

SC Rist Wedel - Kangaroos

11. Spieltag, Sa., 17. Dezember:

Kangaroos - EN Baskets Schwelm

12. Spieltag, Fr., 23. Dezember:

Gießen Pointers - Kangaroos

13. Spieltag, Fr. 30. Dezember:

Kangaroos - Dragons Rhöndorf

14. Spieltag, Sa., 7 Januar:

EN Baskets Schwelm - Kangaroos

15. Spieltag, Sa., 14. Januar:

Kangaroos - BSW Sixers

16. Spieltag, Sa., 21. Januar:

Dragons Rhöndorf - Kangaroos

17. Spieltag, Sa., 28. Januar:

Kangaroos - SC Rist Wedel

18. Spieltag, Sa., 4. Februar:

RheinStars Köln - Kangaroos

19. Spieltag, Sa., 11. Februar:

Kangaroos - Gießen Pointers

20. Spieltag, Sa., 18. Februar:

Kangaroos - Baskets Wolmirstedt

21. Spieltag, So., 5. März:

TKS 49ers - Kangaroos

22. Spieltag, Sa., 11. März:

Kangaroos - R. Vechta Farmteam

23. Spieltag, 18./19. März: frei

24. Spieltag, Sa., 25. März:

Itzehoe Eagles - Kangaroos

25. Spieltag, Sa., 1. April:

Kangaroos - BBG Herford

26. Spieltag, Sa., 8. April:

LOK Bernau - Kangaroos

