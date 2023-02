Iserlohn Kangaroos: „Der General“ beendet seine Karriere

Iserlohn. Mit Toni Prostran verlieren die Iserlohn Kangaroos ihren Denker und Lenker im Spiel. Nun übernimmt er eine neue Rolle im Verein.

„Der General“ wechselt an die Seitenlinie: Mit sofortiger Wirkung wird Toni Prostran Assistant-Coach von Dennis Shirvan in der 2. Basketball Bundesliga ProB. Nachdem er in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, wird er die Kangaroos jetzt in neuer Funktion unterstützen und nicht mehr als Spieler aufs Feld zurückkehren. Das haben Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen, Dennis Shirvan und Toni Prostran nun in gemeinsamen Gesprächen beschlossen.

Karriereende vorgezogen

Eigentlich war dieser Schritt erst für die kommende Spielzeit geplant. „Dass wir ihn jetzt vorzeitig umgesetzt haben, ist der Situation geschuldet. Außerdem ist der Input, den Toni im Training und bei Spielen hat, nicht von der Hand zu weisen. Deshalb haben wir die perspektivische Planung mit Toni schon jetzt in die Tat umgesetzt“, sagt Michael Dahmen. Er sei „sehr glücklich“ mit dieser Entwicklung und habe einen „sehr guten Eindruck vom Teamwork der Coaches“. „Ich hoffe natürlich, dass wir in dieser Saison noch weit kommen werden“, so der Kangaroos-Geschäftsführer.

„Für mich ist diese Entscheidung das Beste, was mir aktuell passieren konnte. Es nimmt mir den Druck und damit auch viele kleine Sorgen“, erklärt der 31-jährige Prostran. Und ergänzt: „Ich genieße die Zusammenarbeit mit Dennis. Es ist ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Wir reden viel, schauen in die gleiche Richtung und arbeiten gemeinsam für die Kangaroos-Ziele.“

Gleichwohl endet mit dieser Entscheidung relativ plötzlich eine eindrucksvolle Laufbahn als Profi-Basketballer. Als eines der größten Talente seines Jahrgangs hat der Kroate schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Seinen Durchbruch feierte der in Zadar geborene Point Guard bei der U16-Europameisterschaft im Jahr 2007. Er führte das kroatische Team als Topscorer des Turniers zum Gewinn der Bronzemedaille bei der U18-EM. Gleiches gilt für den Auftritt des Nachwuchsteams bei der WM in Neuseeland.

In Iserlohn heimisch geworden

Nach seiner erfolgreichen Jugendzeit wechselte der „General“ nach Schweden. Weitere Stationen seiner mit Auszeichnungen gepflasterten, beachtlichen Karriere waren Litauen, Griechenland, Portugal und Frankreich. Mit seiner kleinen Familie ist der sympathische Vater einer kleinen Tochter schließlich in Iserlohn heimisch geworden.

Prostran kümmert sich ab sofort beispielsweise um die Videos für das Team, während Shirvan sich mit dem Scouting des nächsten Gegners auseinandersetzt. Und am Spieltag selbst hat der Headcoach den Rücken wieder freier und kann an der Linie fokussierter agieren, weil sich Toni Prostran im Hintergrund um das Team auf der Bank kümmert.

