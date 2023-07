Iserlohn Kangaroos: Das sind die nächsten beiden Abgänge

Iserlohn. Die Personalplanungen bei Basketball-ProB-Ligist Iserlohn Kangaroos schreiten voran. Zwei weitere Spieler verlassen das Team von Dennis Shirvan.

Die Iserlohn Kangaroos verkünden den Abschied von Michael Cubbage und Patrick Teka. Beide verlassen die Waldstadt nach einer Saison und widmen sich der nächsten Herausforderung.

Der US-amerikanische Guard Michael Cubbage kam Anfang November 2022 aus New Jersey nach Iserlohn und absolvierte in der Waldstadt seine Rookie-Saison. Der 24-jährige war in seinen 18 Spielen mit 17,8 Punkten im Schnitt Topscorer der Kangaroos und konnte auch defensiv mit 2,7 Steals pro Spiel überzeugen.

Nach kurzer Eingewöhnung schnell zum Leader entwickelt

Headcoach Dennis Shirvan äußerte sich zum Abgang des US-Amerikaners: „Nach kurzer Eingewöhnung hat sich Mike schnell zu einem Leader entwickelt und mit seinem Scoring und seiner Defense dazu beigetragen, dass wir ab Dezember erfolgreich gespielt haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Herausforderung!“

Guard Patrick Teka gelang bei den Iserlohn Kangaroos ein erfolgreiches Comeback nach einer langwierigen Verletzung. Foto: Max Winkler

Nach seiner Nachverpflichtung im Oktober 2022 stand Patrick Teka in 20 Spielen der 2. Basketball Bundesliga für die Kangaroos auf dem Parkett. Bei den Kangaroos gelang ihm ein Comeback nach langer Verletzungspause. Der 1,85 Meter große Guard zeichnete sich dann vor allem durch seine bissige Verteidigung und enorme Schnelligkeit aus. Teka war sich für keinen Einsatz zu schade und stellte sich immer in den Dienst des Kangaroos-Teams.

Patrick Teka zeigt sich dankbar

Der 25-Jährige ist dankbar für seine Zeit am Hemberg: „Ein ganz herzliches Dankeschön an den Verein, die Fans und die gesamte Kangaroos-Familie! Ich wurde hier mit offenen Armen aufgenommen und habe meine Zeit in Iserlohn sehr genossen. Vielen Dank auch an Dennis und Michael für ihr Vertrauen, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute!”

