Intensives Werben um Vertrauen

Iserlohn. „Rhein Ruhr City 2032“: Olympia in NRW wieder verstärkt im Fokus.

Ganz oben auf der Agenda stand dieses Thema in den letzten Monaten aus nahe liegenden Gründen nicht. „Rhein Ruhr City 2032“ – die mögliche Olympia-Bewerbung aus NRW, rutschte in Corona-Zeiten aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, aber das soll sich ändern. Deshalb kam Michael Mronz, Gründer und Motor der privatwirtschaftlichen Initiative, in Iserlohn mit der Vorsitzenden des Bundestags--Sportausschusses, Dagmar Freitag, zu einem Gedankenaustausch zusammen. Danach erläuterten sie den Stand der Planungen.

Die heimische Bundestagsabgeordnete brachte zunächst den lokalen Aspekt ins Spiel. „Iserlohn ist beim Thema Olympia zwar am Rande des Geschehens, steht aber nicht abseits.“ Damit meinte sie, dass bei Olympia an Rhein und Ruhr auch zahlreiche Trainingsstandorte für die Sportler gebraucht würden. „Die Frage ist doch, was besser laufen muss als in früheren Olympiabewerbungen. Wie bekommen wir die Akzeptanz in der Bevölkerung hin?“ Und mit Blick auf das vorliegende Konzept für 2032 sagte sie: „Wenn das IOC tatsächlich ernst macht mit der Agenda 2020 und nachhaltige Spiele will, dann gibt es hier ein exzellentes Angebot.“

Michale Mronz vernahm es gern. In seinen Ausführungen war viel von Vertrauen und von Ehrlichkeit die Rede. Er will die Bürgerinnen und Bürger von Olympia in NRW überzeugen, und ein Leitmotiv taucht dabei immer wieder auf: „Es werden bestimmte Projekte nicht für Olympia gemacht, sondern sie werden durch Olympia realisiert.“ Stichworte sind in diesem Zusammenhang Digitalisierung, Smart City und vernetzte Mobilität.

Die Spiele sollen die Infrastruktur in der Region verbessern, und anders als an bisherigen Austragungsorten muss nicht das Gros der Sportstätten neu gebaut werden. „90 Prozent sind vorhanden.“ Mronz ist sicher, gute Argumente zu haben, um die Mehrheit der Bevölkerung in den Austragungsstädten von Olympia zu überzeugen. Eine Bürgerbefragung soll es Ende 2021 oder Anfang 2022 geben, und dieses Votum ist ausschlaggebend.

Bis dahin läuft das gesamte Olympiaprojekt privatwirtschaftlich finanziert und ohne öffentliche Mittel – noch ein gravierender Unterschied zu den letztlich gescheiterten deutschen Olympiabewerbungen der jüngeren Vergangenheit.