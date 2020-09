In Zukunft ohne Banaszak

Iserlohn. Waldemar Banaszak ist nicht mehr Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten IH Samurai Iserlohn. Nach anderthalb Jahren erfolgte die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen. „Ich habe einfach nicht mehr die Zeit“, begründete Banaszak, der zuletzt zweigleisig unterwegs war. Parallel zu seinem Engagement bei den Samurai trainierte er den Eishockey-Regionalligisten Eisadler Dortmund – dieser Aufgabe gilt jetzt seine volle Konzentration.

Möglich war die doppelte Trainertätigkeit, weil sich der Spielbetrieb in den beiden miteinander verwandten Sportarten nur an wenigen Wochenenden im Jahr überschneiden. „Jetzt noch zweimal pro Woche nach Iserlohn zu kommen, obwohl nicht gespielt wird, wäre zuviel gewesen. Corona hat uns auseinandergerissen“, so der nun ehemalige Trainer, der im vergangenen Jahr den ISHD-Pokal gewann und in den Play-offs im Viertelfinale der Saison 2019 gegen den späteren Meister Rockets Essen ausschied. Wer Banaszaks Nachfolge antritt, soll in der kommenden Woche bekanntgegeben werden.