In Iserlohn klappt‘s für den BVB mit dem ersehnten Titel

Lange mussten die U13-Fußballer von Borussia Dortmund auf ihren Turniersieg in der allmählich zu Ende gehenden Hallensaison warten. In Iserlohn klappte es endlich.

Iserlohn Borussia Dortmunds U13-Fußballer gewinnen ihr erstes Hallenturnier dieses Winters. Im Finale gegen den VfL Bochum ist aber Glück dabei

Groß war bei den U13-Fußballern von Borussia Dortmund am Sonntagabend die Freude darüber, in die Fußstapfen des FC Schalke 04 getreten zu sein. Denn der BVB gewann durch ein 4:3 nach Neunmeterschießen gegen den VfL Bochum den Gebrüder-Nolte-Cup, den erneut der FC Iserlohn ausrichtete, der wie üblich den Beinamen „Ein Herz für Bianca“ trug.

In der Hemberghalle freuten sich längst nicht nur die Spieler. Auch Dortmunds Trainer Michael Rütten fiel ein Stein vom Herzen: „Das war jetzt das fünfte Hallenturnier in diesem Winter, aber erst unser erster Sieg. Die Jungs haben bisher immer zweite und dritte Plätze belegt.“ Und als sei das alles noch nicht genug gewesen, stammen auch die besten Einzelspieler aus seinem Team: Jayden Kusi wurde zum besten Torhüter ernannt und die zehn Turniertreffer machten Luca Zwahr zum Torschützenkönig. Rütten merkte zudem stolz an, dass er nur mit einem Kader von sieben Feldspielern nach Iserlohn kam. „Daran sieht man, wie fit die Jungs sind.“

Am Ende hatte der BVB das nötige Glück, weil zwei Bochumer ihren Neunmeter nicht verwandelten. Nach den regulären zwölf Minuten stand des 2:2. Bochum ging schon in der ersten Minute in Führung, Dortmund glich in der fünften Minute aus und drehte das Spiel in der zehnten, kassierte aber in der Schlussphase das 2:2.

An der DJK TuS Hordel beißen sich die Großen die Zähne aus

Angetan waren die Zuschauer vom Bochumer Stadtteilklub DJK TuS Hordel, der als Qualifikant ins Hauptturnier sprang, in der Vorrunde unter anderem Borussia Mönchengladbach bezwang und hinter sich ließ, die zweite Gruppenphase erreichte und auch dort für Furore sorgte. Durch einen Sieg über Arminia Bielefeld und ein Unentschieden gegen Titelverteidiger Schalke, der letztendlich ausschied, wurde sogar das Halbfinale erreicht, in dem es lange 1:0 gegen Dortmund stand. Am Ende wurde Hordel nach einer 2:4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg Vierter. Nur ihren Trainer überraschten die Spieler mit diesem Erfolg nicht – das ist der langjährige Bundesligaprofi Peter Peschel: „Ich kenne doch meine Mannschaft. Das sind super Jungs mit einer überragenden Mentalität.“

Für die Teams des FC Iserlohn war das Turnier schnell vorbei. Über die Vorrunde hinaus schaffte es keines – weder bei Qualifikationsturnier, noch bei der Endrunde. U13-Trainer Lukas Glingener trug es mit Fassung: „Wir wussten zumindest, dass es für uns kein Selbstläufer wird. Aber wir haben auch nicht das abgeliefert, was wir eigentlich können. Deswegen haben wir zurecht so abgeschnitten. Auf dem Großfeld fühlen wir uns aber wohler.“

Bianca Todt und ihre Familie benötigen mehr Hilfe denn je

Die Kleinen hatten also ihre helle Freude daran, die großen Klubs mit ihren Spielen aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) zu ärgern. Doch auch für sie hatte das Turnier seinen Reiz: „Mit anderen NLZ-Teams messen wir uns zwar regelmäßig, aber zum Beispiel auf Union Berlin treffen wir natürlich nicht so häufig“, sagte ein Offizieller des BVB, der seinen Namen aber nicht öffentlich lesen möchte, zu einem Zeitpunkt, als der Turniersieg noch in weiter Ferne lag. Eine tolle Sache zu unterstützen, nämlich die Benefizaktion für die Oestricherin Bianca Todt, war für den BVB aber auch von Bedeutung. Sie und ihre Familie müssen einen weiteren Schicksalsschlag verkraften, da ihre Mutter die Diagnose Alzheimer erhielt.

Es ging wie immer nicht nur um Fußball. Gewürdigt wurde von den Gästen das hohe ehrenamtliche Engagement, das in einer tadellosen Organisation des Turniers mündete. Zwar ging das Finale mit fast einstündiger Verspätung zu Ende, aber das war dem FC Iserlohn nicht anzulasten. Die Uhr der Anzeigetafel nahm sich hin und wieder eine Auszeit. Hallensprecher Andreas Klement wurde deswegen aber nicht nervös. „Tut uns Leid, aber die Uhr läuft seit 48 Stunden ununterbrochen.“ Diesem Dauerstress war die in die Jahre gekommene Technik wohl nicht mehr gewachsen. Allerdings wusste Hallenwart Thomas Will sofort was zu tun ist. „Die hängt sich selbst auf“, begründete er.

Alle Mannschaften erwischten ihre Anschlüsse, um rechtzeitig nach Hause zu kommen. Union Berlin, das in der zweiten Gruppenphase nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber dem VfL Bochum ausschied, verfolgte sogar noch die Siegerehrung geschlossen mit, ehe es über den Dortmunder Hauptbahnhof mit dem ICE zurück ging.

Absagen stören Organisator Sascha Clever massiv

Chef-Organisator Sascha Clever verfolgte das Geschehen zwischenzeitlich aber trotzdem ziemlich nachdenklich. Natürlich freute er sich, dass die Tribüne beim Hauptturnier wesentlich besser gefüllt war, als am Samstag zum Qualifikationsturnier. Und er lobte die Schiedsrichter, die fast alle ihre Gage zugunsten von Familie Todt spendeten. Aber die vielen Absagen, die ihn teils kurzfristig erst erreichten, steckten ihm noch in den Knochen. In Summe waren es sieben Klubs, die entgegen ihrer ursprünglichen Zusage dann doch nicht kamen. Er dachte deswegen erneut laut darüber nach, künftig eine Kaution zu verlangen. Und er hätte gerne die Matthias-Grothe-Halle erhalten. „Wir haben den Bedarf zunächst für beide Hallen im August angemeldet. Aber ich weiß bis heute nicht, warum das Nachwuchsspiel der Basketballer nicht verlegt werden konnte.“

