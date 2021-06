In Ihmert schlägt ein Fußballer-Herz für England

Ihmert. Steven Shakespeare drückt inmitten deutscher Fans beim heutigen EM-Spiel den „Three Lions“ die Daumen.

Wenn am heutigen Dienstagabend der Länderspielklassiker zwischen England und Deutschland bei der Europameisterschaft angepfiffen wird, dann sitzt ein heimischer Fußball-Fan zwischen den Stühlen: Steven Shakespeare, der Name lässt es bereits vermuten, hat englische Wurzeln und drückt inmitten einer schwarz-rot-gold geprägten TV-Runde den „Three Lions“ die Daumen. Ein Sting-Hit findet seine kleine Improvisation: Shakespeare ist der „Englishman“ in Ihmert.

„Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber bei jeder EM und WM bin ich mehr für England. Das ist eine emotionale Sache“, sagt Shakespeare. Sein englischer Vater starb, als Steven zwölf Jahre alt war. In dieser schweren Lebenssituation half ihm der Fußball, den Schicksalsschlag verarbeiten zu können. Beim TSV Ihmert und beim SC Tornado Westig wurde er top integriert und schloss neue Freundschaften, von denen viele immer noch Bestand haben. Heute schaut er das EM-Achtelfinale beispielsweise mit seinen Freunden Jonas und Frederick Noga, mit denen er auch die Geschicke des in den Startlöchern stehenden Fusionsklubs FV Ihmert/Bredenbruch lenken wird.

Kontakt zur englischen Verwandtschaft in Bristol

Während beim Verein alle am gleichen Strang ziehen, gibt es bei der Ihmerter Couchfußballrunde keine einhellige Meinung. „Da wird es natürlich ein paar Sprüche geben“, sagt der 32-Jährige, der die freundschaftlichen Sticheleien auch aus seinen familiären Verbindungen zur Insel bestens kennt. Sein Cousin Shaun ist Liverpool-Fan, Steven hält es mit Manchester United – auch diese sportliche Rivalität bietet beste Möglichkeiten für den ein oder anderen Steilpass in den verbalen Strafraum.

Der Kontakt zur englischen Verwandtschaft, die ihre Wurzeln in Grimsby hat und inzwischen überwiegend in Bristol – etwa 200 Kilometer westlich von London entfernt – lebt, ist vorhanden. „Meist tauschen wir uns über Facebook oder WhatsApp aus“, sagt Shakespeare. Allzu gerne würde er natürlich eine Gewinnernachricht aus Deutschland auf die Insel schicken: „Hauptsache keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen.“ An das EM-Spiel 1996, als Deutschland nach Elfmeterschießen gegen England gewann, hat Shakespeare nur leise Erinnerungen: „Als Enttäuschung habe ich die Niederlage nicht bewusst wahrgenommen.“ Er tippt übrigens ebenso wie sein Kumpel Jonas Noga auf einen 1:0-Erfolg der Engländer. Auch Stevens Bruder Kevin fiebert mit den Engländern mit – beide haben aber nur die deutsche Staatsangehörigkeit im Pass stehen.

Der gleiche Nachname wie der des berühmten englischen Autors William Shakespeare beschert den beiden hierzulande Exotenstatus. Aber eine direkte Linie zum Geburtsort des Literaten nach Stratford-upon-Avon gibt es nicht.

Angefangen hat Steven mit dem Fußball als Torwart beim TuS Plettenberg, ehe er Stürmer spielte und dann aufgrund seiner enormen Zweikampfstärke in die Innenverteidigung wechselte. Mit der TuS-Jugend war er in jungen Jahren auf Englandreise und auch schon im Old Trafford (auch: „Theatre of Dreams“), dem Stadion von Manchester United. Allerdings hat seine Leidenschaft als Fan für „Man U“ etwas nachgelassen, weil er den Klubeigentümern Glazer kritisch gegenübersteht: „Ich bin da Fußballromantiker und finde die Summen, die da inzwischen gezahlt werden, völlig absurd.“

In seiner aktiven Laufbahn erwischte Shakespeare das Verletzungspech: Zwei Kreuzbandrisse – den ersten bereits mit 14 Jahren und dann einen zweiten noch einmal als Mittzwanziger – bedeuteten längere Zwangspausen. Für Shakespeare aber kein Grund, die Schuhe an den Nagel zu hängen: „Dafür liebe ich den Fußball zu sehr und spiele selbst viel zu gern. Es geht zwar von den Bewegungen nicht mehr ganz so schnell, aber es geht noch.“ Und deswegen will er sich beim FV Ihmert/Bredenbruch nicht nur als Funktionär engagieren, sondern auch noch aktiv kicken.

Deutschland hat er im EM-Turnier bis dato nicht als sonderlich stark gesehen und erachtet die Qualifikation fürs Achtelfinale als glücklich „England hat noch kein Tor kassiert und sollte gegen Deutschland tief stehen und im schnellen Konterspiel den Erfolg suchen. Die deutsche Abwehr ist schon sehr anfällig“, sagt Shakespeare. Sein aktueller Lieblingsspieler bei den „Three Lions“ ist Kalvin Phillips (Leeds United) im defensiven Mittelfeld.

„God Save The Queen“ leise mitsummen

Sein England-Trikot wird er beim heutigen Spiel aber eher nicht überstreifen und auch die Hymne „God Save The Queen“ nur ganz sanft mitsummen. Denn anders als im Wembley sind im Ihmerter TV-Stadion die deutschen Fans in der Überzahl: „Auch im Falle eines Tores von England wird mein Jubel eher verhalten sein.“ Zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust, um es bei Shakespeare mal mit Goethe zu sagen.

