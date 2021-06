In Barcelona halb Iserlohn getroffen

Iserlohn. Trotz einer 1:3- Niederlage – Oliver Wallesch und Fabian Tigges schwärmen vom Trip nach „Camp Nou“.

Es müssen außergewöhnliche Umstände geherrscht haben, wenn sich glühende Anhänger von Borussia Dortmund ein Spiel herauspicken, an das sie besonders gerne zurückdenken, obwohl der BVB vor ihren Augen nach 90 Minuten als Verlierer vom Platz gegangen ist. Diese Geschichte erzählen Fabian Tigges und Oliver Wallesch besser selbst.

„Wir wollten den BVB endlich einmal auswärts sehen. Jahrelang hatten wir uns das vorgenommen“, schildert Tigges, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat der Stadt Iserlohn. Genauer gesagt ging es um das erste Live-Auswärtserlebnis auf europäischer Bühne, und ausgeguckt hatten sich die beiden das Gastspiel der Dortmunder beim spanischen Weltklub FC Barcelona.

Die Wege beider Klubs kreuzten sich am 27. November 2019 am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Die Gastgeber setzten sich gegen keineswegs enttäuschende Borussen mit 3:1 durch, aber großartig ins Gewicht viel die Partie nicht. Beide zogen zwei Wochen später ins Achtelfinale ein. Das konnten Tigges und Wallesch an jenem Novemberabend noch nicht wissen. Dass sie sich einen Traum erfüllt haben, war ihnen aber schon bewusst. „Ich glaube, jeder Fußballfan träumt davon, einmal im Camp Nou gewesen zu sein“, schwärmt Tigges, der sich auch im Abstand von nun anderthalb Jahren nochmals bei seiner Frau bedankt, denn sie gab ihr Einverständnis. Erst gut einen Monat zuvor kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Vor diesem Hintergrund war lange unklar, ob es mit der Reise überhaupt etwas werden würde.

Und selbst als Wallesch und Tigges ihre Eintrittskarten in der Hand hielten, war Barcelona noch weit entfernt. Daran erinnert sich Wallesch noch gut. „Ungefähr genauso schwierig, wie an die Tickets zu kommen, war es, die Flüge zu organisieren.“ Hin ging es von Köln über München, wobei sie diese die zweite Etappe mit dem 1996er Europameister Steffen Freund im Flieger zurücklegten, und auf dem Heimweg wurde in Zürich umgestiegen. Tigges: „Aber egal wo wir waren, an jedem Flughafen gab es ein Meer von Menschen in Schwarz und Gelb.“

Damit rechneten die beiden ja noch irgendwie, die Begegnungen im Stadion selbst setzten dem Ganzen dann aber die Krone auf. „Es war das erste internationale Spiel für uns beide. Man fliegt also hunderte Kilometer weit, steht dann im Block und trifft dort etliche weitere Iserlohner.“ Oliver Wallesch, ebenfalls seit Jahren für die CDU in der heimischen Politik engagiert, traf auf der Reise sogar nach 20 Jahren wieder einen Jugendfreund wieder. Das Spiel stieg an einem Mittwoch, angereist waren Tigges und Wallesch schon einen Tag vorher. Die Zeit wurde natürlich genutzt, um sich die Stadt anzuschauen. Auf ihrer Tour lagen unter anderem die historische „Plaça Reial“ und die „Temple Bar“. Ins Stadion ging es nah deutschen Maßstäben rechtzeitig und für spanische Verhältnisse viel zu früh. Das ist in Erinnerung geblieben. „Bis zehn Minuten vor de Anstoß war das riesige Stadion total leer, dann wurde es schlagartig voll.“

Oliver Wallesch ist in Sachen Stimmung etwas aufgefallen: „Richtig laut wurde es eigentlich nur, wenn Messi am Ball war.“ In umgekehrter Reihenfolge ging es dann nach Hause oder zum Flughafen, doch die beiden Iserlohner Lokalpolitiker fragten sich, ob sie tatsächlich in einer Millionenmetropole befinden. Tigges: Alle BVB-Fans mussten noch recht lange im Stadion bleiben. Draußen wurden dann die Taxen gejagt, weil nach 0 Uhr kein ÖPNV mehr unterwegs ist.“ Wallesch spendierte eine Rikscha-Fahrt und war auf einen Schlag um 50 Euro ärmer. „Aber das waren die bestinvestierten 50 Euro meines Lebens.“

Für den BVB endete die Champions-League-Saison 19/20 im Achtelfinale, unglücklich schied man gegen Paris St. Germain aus. Der FC Barcelona schaffte es eine Runde weiter und erlebte im Viertelfinale eine der schwärzesten Stunden der Vereinsgeschichte. Gegen den späteren Titelträger Bayern München gingen die Katalanen mit 2:8 unter , was Oliver Wallesch kein bisschen überraschte: „Barcelona hat seine Kräfte gegen uns verbraucht“, lautetet seine Erklärung.

