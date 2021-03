Im erneuten Umbruch liegt für den FC Iserlohn eine Chance

Iserlohn. Dominik Lipki rechnet für die Saison 2021/22 mit einem stärkeren Kader als zuletzt, und wichtige Leistungsträger bleiben am Hemberg.

Im Jahr nach dem großen Umbruch, als mit neuem Trainer und neuer sportlicher Leitung beim FC Iserlohn eine konstruktive Aufbauarbeit eingeleitet werden sollte, war ursprünglich Kontinuität das Motto. Nach den gravierenden Veränderungen im Kader im letzten Sommer war eigentlich keine große Fluktuation geplant, doch die wird es nun doch geben.

Nach den bereits sicheren Abgängen von Duran Turan (Westfalia Herne), Felix Hacker und Joel Hauser (beide BSV Menden) vermeldet der sportliche Leiter Dominik Lipki nun den Wechsel von Ensar Selmanaj zum Holzwickeder SC. Beim Westfalenligisten war er keine Stammkraft, will aber dennoch den Sprung in die Oberliga wagen. Darüber hinaus muss der FCI ohne Dustin Wurst (Karriereende) und Mathieu Bengsch planen. Der Stürmer ist nach Hattingen gezogen und scheut den regelmäßigen Fahraufwand nach Iserlohn.

Mit Lukas Mertens wird sich ein weiterer Angreifer in Richtung Lüner SV verabschieden, und Alex Dane will dauerhaft in Rumänien bleiben. Ein Fragezeichen steht hinter der Zukunft von Jan Brökers, Michel Schaulandt und Kevin Meckel. Letzterer hat Interesse an einem Wechsel in die Oberliga und steht dem Vernehmen nach in Verhandlungen mit dem TuS Ennepetal.

Angesichts der Vielzahl an Abgängen, die einen erneuten Umbruch erforderlich machen, könnte man vermuten, dass Dominik Lipki die Sorgenfalten auf der Stirn stehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Ich bin total positiv gestimmt und gehe davon aus, dass wir einen stärkeren Kader als in dieser Saison bekommen werden.“

Leistungsträger wie Torwart Daniel Dreesen, Ralf Schneider oder Anjo Wilmanns bleiben, und es gibt vielversprechende Zugänge. Angreifer Hikmet Konar (21) kehrt von Westfalia Wickede nach Iserlohn zurück. Dazu kommt ein Heimkehrer für die Defensive: Sascha Ernst (29) verlässt den Lüner SV und spielt wieder für den FCI, für den er schon zwischen 2013 und 2019 aktiv war.

Junge Talente aus der Oberliga kommen zum FCI

Als Innenverteidiger ist der 19-jährige Justin Mitrovic vom ASC Dortmund eingeplant, im zentralen Mittelfeld Jonas Janetzki (20), der von der Hammer SpVg. aus der Oberliga kommt. Dazu wurde ein junger Torhüter verpflichtet: Florian Grollmann aus der U19 des Hombrucher SV. Überdies steht Lipki in aussichtsreichen Gesprächen mit weiteren Verstärkungen. Dass es diese Fluktuation gibt, hängt für ihn auch mit der langen Zwangspause zusammen. „Viele haben ja gerade einmal drei Monate zusammen gespielt. Da entsteht noch keine emotionale Bindung untereinander und auch nicht zum Verein.“