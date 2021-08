HTV-Talente glänzen beim Sauerland-Cup

Hemer. Die Bundesliga-A-Juniorinnen schaffen beim Top-Turnier in Menden den Einzug ins Halbfinale.

Die weibliche A-Jugend des HTV Hemer hat beim Sauerland-Cup für Furore gesorgt: Das Team von Trainer Ivan Kavran marschierte beim mit den besten deutschen Nachwuchsmannschaften besetzten Turnier bis ins Halbfinale. Dort unterlag der HTV denkbar unglücklich mit 12:13 dem späteren Sieger TV Aldekerk. „Die Mädchen haben ein großartiges Turnier gespielt“, sagte HTV-Teammanagerin Tatjana Schroth. Die Frage, ob die Stimmung im Team etwas gedrückt oder eher freudig gewesen sei, beantworte Schroth wie folgt: „Beides zugleich.“

Halbfinal-Aus gegen späteren Titelträger TV Aldekerk

Beim von der SG Menden Sauerland Wölfe in sechs Hallen – darunter auch die Humpferthalle mit dem Letmather TV als Kooperationspartner – veranstalteten Top-Turnier trumpfte der Bundesligist aus Hemer bereits in der Vorrunde stark auf. Zum Turnierauftakt landeten die HTV-Mädels einen 11:9-Erfolg gegen Buxtehude, weil sie beim Stande von 8:8 in der Schlussphase die Nerven behielten. „Wir haben dann gegen Bayer Leverkusen gewonnen, das war schon eine beeindruckende Leistung“, stellte die Teamverantwortliche Schroth heraus. Nach 2:4-Rückstand drehte der HTV die Partie und besiegte den amtierenden deutschen Vize-Meister mit 10:8. Nach dem souveränen 14:9-Sieg gegen Oldenburg kam es zum ersten Aufeinandertreffen gegen Aldekerk – diese 7:10-Niederlage fiel nicht sonderlich ins Gewicht, da ein Sensationsauftritt beim 18:7-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf folgte.

Durch diesen Erfolg über die Landeshauptstädterinnen stand die Qualifikation fürs Halbfinale fest, und der HTV konnte seine Kräfte schonen und sich eine 7:25-Niederlage gegen den VfL Bad Schwartau erlauben. „Da haben wir schon ein bisschen taktiert und mit Blick auf den Halbfinalgegner gespielt“, erläuterte Schroth. Der Plan, lieber noch einmal gegen den auch schon aus den Saison-Vorbereitungstests bestens bekannten TV Aldekerk zu spielen, wäre fast aufgegangen: Die HTV-Mädels gaben im Halbfinale zunächst den Ton an und lagen 4:2 in Führung.

Eine kurze Schwächephase des Kavran-Teams nutzten die Spielerinnen vom Niederrhein aus und zogen vom 5:5 auf 10:6 weg – eine Hypothek, die letztlich zu schwer wog: Der heimische Bundesligist arbeitete sich zwar noch einmal mit leidenschaftlichem Einsatz heran, verlor dann aber den Kampf gegen die Uhr. „Wir waren kurz vor Schluss wieder dran, es war sehr knapp“, schilderte Schroth, die aber trotz der Niederlage gegen den späteren Titelträger, der das Finale gegen Bad Schwartau mit 16:14 gewann, positiv auf den Sauerland-Cup blickt: „Wir sind sehr zufrieden.“ Am Samstag (18 Uhr, Grohe-Forum) steht neben den offiziellen Fotos für die neue Bundesliga-Saison der nächste Test gegen die DJK Bösperde auf dem Programm.

HTV: Remer, Kriehn – Lupisella (14), Schäfer (5), Schroth (16/11), Becker (20/2), Basener (5), Marques-Pais (5/2), Schmöle, Remer (9), Kleinkes (4), Pokroppa (1)

