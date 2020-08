HTV holt zwei Portugiesen

Hemer. Ein Kreisläufer und ein Rechtsaußen sind neu dabei.

Angekündigt waren vor einigen Wochen zwei brasilianische Neuzugänge, doch auf die muss Handball-Oberligist HTV Hemer noch eine Weile warten. „Sie kommen aus einem Risikoland und erhalten hier vorerst kein Visum. Und daran wird sich in den nächsten Wochen wohl nichts ändern“, sagte der sportliche Leiter Jan Thiele.

Die Südamerikaner bleiben aber Bestandteil der Planungen für die kommende Saison, in der die portugiesische Fraktion in Hemer größer wird. Nach Trainer Pedro Alvarez kommen nun seine Landsleute Valter Soares und André Lima in die Felsenmeerstadt. Kreisläufer Soares ist 21 Jahre alt, spielte zuletzt in der ersten Liga seines Landes und gehörte den Junioren-Nationalmannschaften von der U19 bis zur U21 an. Im letzten Jahr nahm er an der U21-WM teil, und in seiner Erfolgsbilanz steht auch ein U20-Meistertitel mit Benfica Lissabon.

André Lima (Jahrgang 1997), als Rechtsaußen eingeplanter Linkshänder, wurde mit Benfica zweimal U20-Meister und wechselte 2019 aus Portugals erster Liga nach Griechenland. Nun will er ebenso wie Soares in Deutschland einen beruflichen Neuanfang wagen. „Dabei ist der Verein den beiden behilflich, und wir werden auch dafür sorgen, dass sich ihre Partnerinnen schnell in Hemer einleben“ betonte Thiele. Dass der Coach aus Portugal stammt und Bosko Bjelanovic dort lange spielte, dürfte die Eingewöhnung erleichtern.

Erstmals in Aktion treten wollen die beiden Neuzugänge in einem Trainingsspiel, das der HTV in dieser Woche (ohne Zuschauer) gegen den Landesligisten TV Wickede bestreiten wird.