HTV Hemer will das Feuer neu entfachen

Hemer. Der Tabellenletzte muss im Kellerduell beim Vorletzten HC Bergkamen unbedingt punkten.

Die Lage ist ausgesprochen ernst, und das letzte Erfolgserlebnis liegt schon lange zurück, doch die Oberliga-Handballer des HTV Hemer können im Kellerduell am heutigen Freitag beim punktgleichen Mit-Schlusslicht HC Bergkamen neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt entfachen.

„Ich kann mich nur wiederholen. Wir trainieren gut, und auch die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend“, sagt Co-Trainer Volker Isenberg vor dieser richtungweisenden Partie. Auch die Gastgeber, vor Jahrzehnten mal in der Bundesliga angesiedelt, sind nicht vom Erfolg verwöhnt, hatten aber zuletzt zumindest einen Teilerfolg beim 26:26 in Bielefeld/Jöllenbeck. Mehr als sechs Pluspunkte hat das Team um den umsichtigen Regisseur Schöße aber nicht zu bieten, so dass bei den Hemeranern der Glaube vorhanden ist, einem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen.

„Wichtig wird sein, dass wir den Spielmacher in den Griff bekommen. Er setzt seine Nebenleute und vor allem die beiden Linkshänder gut in Szene“, erläutert Volker Isenberg. Für ihn ist ohnehin die Leistung in der Defensive entscheidend. Dass das Team offensiv kein Feuerwerk abbrennen kann, ist bekannt. Somit kommt es auf das Engagement in der Verteidigung an. Und das ist zum beträchtlichen Teil Willenssache. „Wir wissen, wie es geht, nun müssen wir sehen, ob es auch gelingt“, unterstreicht der Co-Trainer noch einmal.

Verzichten müssen er und der spielende Chefcoach Bosko Bjelanovic auf die verletzten Klisch und Frenzel. Aus der A-Jugend rücken Lübbering und Sahlmann in den Kader. Alle anderen Akteure sind nach einer Trainingswoche mit grippebedingten Ausfällen fit.

HC Bergkamen - HTV Hemer

Fr., 20.15 Uhr, SH Friedrichsberg

HTV: Spiller, Müller, A. Wizy; Voigt, Briatka, Bjelanovic, Paya, Stracke, Henkels, Trattner, Sahlmann, Brieden, Lübbering, D. Wizy. - Nicht dabei: Klisch, Frenzel (beide verletzt).

Letzte HTV-Resultate: 26:43 (H) Soest, 29:32 (A) Haltern-Sythen.

Hinspiel: 29:32.