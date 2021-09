HTV Hemer pflegt den Jugendstil

Hemer. Jugend forscht lautet das Projekt für die Damen-Landesliga beim HTV Hemer. Samstag (19 Uhr, Grohe-Forum) beginnt die Saison gegen die SG Ruhrtal.

Jugend forscht lautet das Projekt für die Damen-Landesliga beim HTV Hemer. Die weibliche A-Jugend startet in dieser Saison schon in der Seniorinnen-Klasse, ergänzt wird das junge Team mit einigen erfahrenen Spielerinnen. Am Samstag (19 Uhr, Grohe-Forum) beginnt die neue Saison mit der Partie gegen die SG Ruhrtal.

Vorbereitung/Testspiele

„Wir haben gut trainieren können, mindestens immer mit 14 Spielerinnen“, berichtet Teammanager Boris Schroth von einem positiven Verlauf der Vorbereitung. Der jüngste Test ging bei Verbandsligist Königsborn zwar mit 26:28 verloren, aber spielerisch stellte die Mannschaft ihr Können gegen die klassenhöheren Konkurrentinnen unter Beweis.

Kader-Situation

Der Kader ist zusammen geblieben und setzt sich einerseits aus Jung- und Altjährgängen der A-Juniorinnen zusammen, andererseits gehören auch arrivierte Kräfte dazu. „Wobei die meisten älteren Spielerinnen auch erst Anfang zwanzig sind“, sagt Schroth – gepflegter Jugenstil beim HTV. Die Torhüterinnen Marie Remmert (Kreuzbandriss) und Charlotte Paschedag (Handverletzung) stehen zunächst nicht zur Verfügung, Jessica Menze wird sich im Herbst Richtung Koblenz verändern und so nur anfangs das Team verstärken.

Trainerteam

Ivan Kavran und Oliver Landsiedel coachen die Mannschaft, nach der Babypause kehrt auch Una Kavran wieder an die Seitenlinie als Trainerin zurück.

Saisonziel

„Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und eine sorgenfreie Saison spielen, ganz ohne Druck. Die Mädels sollen sich an die etwas härtere Gangart im Seniorinnen-Bereich gewöhnen und wichtige Erfahrung sammeln“, sagt Teammanager Schroth. Aus den fünf Landesliga-Staffeln ermitteln die jeweiligen Erstplatzierten in einer separaten Runde nur einen Aufsteiger in die Verbandsliga – eine pandemiebedingte Konstellation.

Kader HTV

Tor: Marie Remmert, Marie Remer, Theresa Paschedag, Jessica Habor

Feldspielerinnen: Johanna Becker, Valentina Stein, Frida Schmöle, Nadine Klapper, Jessica Menze, Charlotte Paschedag, Fabienne Kirchhoff, Lea Basener, Amrei Kleinkes, Louisa Silva Marques Pais,

Lenia Pokroppa, Nele Schäfer, Natascha Schroth, Sarah Remer, Sidney Lupisella, Esther Rüffert, Selcan Demirel, Lisann Rohe.

