Handball HTV Hemer in Hörste schnell auf verlorenem Posten

Hemer Die TG Hörste erweist sich in der Handball-Frauen-Oberliga für den HTV Hemer als erwartet schwieriger Gegner, aber es gab Lichtblicke.

Die Überraschung ist nicht nur ausgeblieben, sie lag auch zu keinem Zeitpunkt in der Luft. Die Handballerinnen des HTV Hemer waren bei ihrem Auswärtsspiel in Hörste ohne Siegchance.





Handball, Frauen-Oberliga: TG Hörste - 26:19 (13:5). Die Gastgeberinnen spielten zwei ihrer Trümpfe gnadenlos aus: Ihr starkes Selbstvertrauen, das sich durch die Siege in den fünf Spielen zuvor angesammelt hatte, und ihre körperliche Überlegenheit. Hemers Trainer Henning Becker formulierte es so: „Meine Spielerinnen sind schon ordentlich bearbeitet worden und haben sich davon etwas einschüchtern lassen. Das wiederum führte zu Ballverlusten und Tempogegenstößen.“

Nur ein HTV-Treffer bis zur 14. Minute

Die Kräfteverhältnisse schlugen sich auch im Spielstand nieder. Bis zur 14. Minute gelang den Hemeranerinnen lediglich ein Treffer, die TG war zu diesem Zeitpunkt bereits siebenmal erfolgreich. Dass es kurz vor der vollendeten 20. Minute 4:8 aus heimischer Sicht stand, war zwei HTV-Spielerinnen zu verdanken: Torhüterin Marie Remer und der bis dahin dreimal erfolgreichen Rechtsaußen Lina Dorstmann. „Marie hat etliche Bälle gehalten und Lina, ausgerechnet unsere Jüngste, ist mutig vorangegangen. Sie hat keinen Zweikampf gescheut.“

Deutliche Steigerung von Hemers Handballerinnen nach der Pause

Es gehört zu Henning Beckers Merkmalen, dass er immer auch einen Blick für die positiven Dinge hat. In Hörste gefiel ihm das Auftreten in der zweiten Halbzeit. „Die haben wir sogar mit 14:13 knapp für uns entschieden. Wir waren deutlich wacher als vor der Pause.“ Bereits in der Woche zuvor, beim 31:31 daheim gegen den ASC Dortmund, lief es nach der Pause wesentlich besser.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Das Erstaunliche an diesem Spiel waren die 31 Treffer, obwohl mit Sarah Remer und Johanna Becker die beiden potenziellen Top-Torjägerinnen gar nicht dabei waren. In Hörste stand Johanna Becker nach ihren Knieproblemen wieder für kurze Zeit auf dem Parkett und hinterließ zur Freude ihres Trainers auch einen Eintrag in der Torschützenliste.

Hemer: M. Remer, M. Remmert; Koerling (6/5), Schaefer (4), Schroth (1), Becker (1), Pfeil, Hausherr, Dorstmann (5), Hötger, Pokroppa (1), Kaminska (1) - Zeitstrafen: 4 - 1

Nächstes Spiel: HTV Hem,er - SVT Riemke, Samstag, 19 Uhr, Grohe-Forum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe