HTV-A-Jugend darf trainieren

Hemer. Individuelles Training hat auch beim Handball-Nachwuchs des HTV Hemer Einzug gehalten, das gemeinschaftliche Übungsprogramm der Mannschaften ist im Grohe-Forum in diesem Monat tabu. Aber es gibt eine Ausnahme: Die in der Bundesliga spielende weibliche A-Jugend darf weiter trainieren.

„In dieser Liga gibt es Mannschaften, die Spielerinnen in ihren Reihen haben, die als Profis eingestuft werden. Und für den Verband ist es natürlich schwierig, die Grenzen zu ziehen, so dass alle Bundesligisten weitermachen dürfen“, erläutert HTV-Jugendleiter Lars Heierhoff. Von der Stadt Hemer gab es keine Einwände, so dass sich das Team von Ivan Kavran auf seine Premiere in der Bundesliga-Zwischenrunde vorbereiten kann. Ursprünglich sollte es schon am letzten Samstag in Erfurt mit dem Duell beim Thüringer HC losgehen. Der Verband beabsichtigt, die Auftaktrunde auf jeden Fall noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen.

Auf Landesebene ist dagegen vorläufig nicht mit einer Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebes zu rechnen. „Es müsste schon direkt am 1. Dezember wieder losgehen dürfen, wenn das vor Weihnachten noch Sinn haben soll“, sagt Heierhoff, der sich aber darauf einstellt, dass die Zwangspause eher noch verlängert wird.

Bei den Senioren darf auch Drittligist SG Menden Wölfe trainieren, denn diese Spielklasse wird vom Deutschen Olympischen Sportbund dem Profibereich zugeordnet. Wann die Meisterschaft fortgesetzt wird, ist aber noch unklar.