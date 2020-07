Hommel rechnet mit Entscheidungen

Iserlohn. Beginn des Eistrainings, Personal und Saisonstart sind weiterhin unklar.

Behaglich wirkt die Ruhe nicht, die derzeit rund um die Eissporthalle herrscht. Noch immer ist nicht klar, mit welcher Besetzung die Iserlohn Roosters in die Saison starten. Nicht einmal das Datum steht fest.

Der im Raum stehende 13. November beruht weiterhin auf Spekulationen, die sich jedoch bald erledigt haben dürften. Denn Jürgen Arnold, Vorsitzender des DEL-Aufsichtsrates, sagte im Verlauf des Wochenendes gegenüber dem Fachmagazin „Eishockeynews“: „Eine endgültige Entscheidung über einen geplanten Termin für den Saisonstart in der DEL fällt erst im Rahmen einer Direktoratssitzung Ende Juli oder Anfang August.“ Aus der Luft gegriffen scheint der Startschuss im November jedenfalls nicht zu sein.

Auch die Planungen der Roosters gehen dem Sportlichen Leiter Christian Hommel zufolge in diese Richtung. „Es läuft nun mal nicht so geschmeidig wie in den Jahren zuvor.“ Damit meint er vor allem die Transferaktivitäten. Die letzte Vollzugsmeldung, bei der es sich um den Verbleib von Alexandre Grenier handelte, stammt von Anfang Mai. „Mit dem einen oder anderen Gespräch sind wir weiter. Es kann sein, dass es in den nächsten Wochen zu Abschlüssen kommt.“ Ob es sich dabei um ein oder mehrere neue Gesichter handelt, oder um Klarheit bei Mike Halmo, ließ Hommel offen. Parallel dazu wird gerade geklärt, wann das Eis am Seilersee aufbereitet wird. „Der Nachwuchs soll ja bereits im September loslegen.“

Im September wird auch mit der Rückkehr von Jason O’Leary gerechnet. Nach derzeitigem Stand wird die Mannschaft ihren ersten Einsatz ab Mitte Oktober beim Vorbereitungsturnier in Düsseldorf haben. Weitere Turnierteilnahmen oder Testspiele sind noch nicht vereinbart. „Sie stehen und fallen mit den DEB-Maßnahmen. Neben dem Deutschland-Cup soll es noch Lehrgänge geben.“