Holpriger Jahresauftakt für HTV Hemer und Letmather TV

Iserlohn Trotz zum Teil ansprechender Leistungen geht der heimische Handball-Nachwuchs in seinen Wochenend-Partien nahezu leer aus.

Überwiegend Niederlagen gab es für den heimischen Handball-Nachwuchs in den Oberligen am ersten Spieltag nach der Winterpause. Ein Erfolgserlebnis gab es für die weibliche-B-Jugend des HTV Hemer, die aber zweimal im Einsatz war.

Männliche A-Jugend: JSG HLZ Ahlen - Letmather TV 35:25 (17:13). „Wir wollten etwas Zählbares mitnehmen. Aber dafür haben wir zu viele Tore kassiert“, berichtete LTV-Jugend-Koordinator Artur Rath. Nach ausgeglichenem Beginn kam der LTV immer besser in Schwung und erspielte sich einen Zwei-Tore-Vorsprung – 9:11 (12.). Aber der Spitzenreiter konterte – 13:12 (25.) Nach der von Trainer Bernd Heidasch genommenen Auszeit glich Louis Behme wieder aus. Mit vier Treffern in Folge legte die JSG den Grundstein für einen weiteren Heimsieg. Die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff verliefen keineswegs nach dem Geschmack der Letmather. Sie gerieten, auch durch fragwürdige Schiedsrichter-Pfiffe, endgültig auf die Verliererstraße – 23:15. Für die Gäste reichte es in der verbliebenen Spielzeit nur phasenweise für eine Ergebnis-Kosmetik wie beim Zwischenstand von 27:21 elf Minuten vor Schluss.

Letmathe: Reising, Becker; Morguet (1), Schiltz (4/1), Peters, Brahimi (5), Azek, Dudczak, Lazaridis, Mengelkamp, Klix (6), Behme (9/3), N. Rath, Amelung.

Weibliche A-Jugend: HTV Hemer - TV Verl 30:34 (14:15). Im Duell der Kellerkinder (jeweils 4:12-Punkte) lag der HTV nach diversen Einzelaktionen erfolgversprechend mit 11:8 in Führung (18.). Aber danach gab es jede Menge Fehlwürfe und Ballverluste. Damit verbaute sich das Team von Narciso und Manuel Fernandes selbst den Weg zum dritten Saisonsieg. „Wir haben einen schwachen Gegner wieder zurück ins Spiel geholt. So kann man kein Spiel gewinnen.“ Es gab viele Härten, die die Schiedsrichter nicht ahndeten, und zwei Verletzte. Nach 20:20 (39.) und 23:23 (42.) verbuchte der TV Verl eine 6:2-Serie. Näher als auf zwei Tore, wie beim zum 28:30 (53.), kam der HTV nicht mrehr heran. Unmittelbar danach machten die Gäste mit vier Treffern in Folge alles klar. Nun droht gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer JSG LIT Nettelstedt die neunte Saisonniederlage.

Hemer: Budde, Steinmetz; Dlugos (9), A. Stein (1), Ihde (8/1), Kruse, Reiffenrath, S. Rastoder, A. Rastoder (3), Dorstmann (3), Bleicher (1), Krasny (5).

Weibliche B-Jugend: HTV Hemer - Bor. Dortmund 12:44 (3:22). Dieses Nachholspiel war eine kostenlose Lehrstunde für das Team von Björn Rosier und Valentina Stein. Schon beim 9:28 im Hinspiel gab es für den HTV nichts zu bestellen. Der BVB reiste mit „voller Kapelle“ an, auch Mädchen mit Drittliga-Erfahrung standen auf der Platte. „Aggressivität und Einstellung stimmten nur zehn Minuten nach der Pause, da konnten wir kurz mal mithalten. 44 Gegentore sind definitiv zu viel“, kritisierte das Trainer-Duo.

HTV Hemer - JSG Hesselteich-Loxten 25:22 (11:12). Nach dem 20:17-Hinspielsieg wurde das punktlose Schlusslicht wieder auf Distanz gehalten. Den Hemeranerinnen gelang ein Start nach Maß – 5:2 (10.). In der 22. Minute war der hart erarbeitete Vorsprung aber schon wieder dahin – 10:10. Haupttorschützin Blißenbach (10/1), die bei JSG LIT Nettelstedt mit Doppelspielrecht zu Bundesliga-Einsätzen kommt, führte die Gäste sogar zum knappen Pausenvorsprung. Im zweiten Abschnitt nahm der HTV das Heft schnell wieder in der Hand – 16:13 (30.). „Da stimmte die Einstellung. Die Mädels haben aufopferungsvoll für den Erfolg gekämpft. Die Abwehr stand gut und wir haben einfache Tore gemacht.“ Allerdings bedauert der HTV den verletzungsbedingten Ausfall von Samra Rastoder, die in der 41. Minute umgeknickt war.

Hemer: Dieckmann, Steinmetz; Böhm (6), Kruse, Scholz (3), Bücker (5/2), Laura Ebel (6), A. Ebel (8), Götter (1), S. Rastoder (2), Wittstock (1/1), Lisa Ebel (5), Luzyna, Rosier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe