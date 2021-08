Hohe Pulsfrequenz beim Tabata-Training

Sprünge aus der Hocke, die den Puls in den anaeroben Bereich bringen: Fitness-Trainerin Melanie Dique brachte mit dem Tabata-Training Abwechslung in die Saisonvorbereitung der Fußballerinnen und Fußballer des FC Borussia Dröschede.

Dröschede. Tabata stammt aus Japan und ist ein hochintensives Intervalltraining. Der FC Borussia Dröschede nutzt die asiatische Trainingsform.

Tabata – was wie ein neues Pokemon und dem Bruder von Pikachu klingt, hat tatsächlich auch einen japanischen, aber sportwissenschaftlich renommierten Ursprung: Auf die schweißtreibende Spurensuche dieser asiatischen Trainingsform begaben sich am Sonntag Fußballerinnen und Fußballer des FC Borussia Dröschede mit der Fitness-Trainerin Melanie Dique. „Tabata ist ein funktionales Training mit sehr hohen Belastungsspitzen und sehr wirksam für die Kraftausdauer“, erläutert Dique die Grundidee. Die Dröscheder Fußballerinnen und Fußballer, die an diesem Training auf dem Soccercourt der Emst teilnahmen, stellten schnell fest, wie praktikabel es sein kann.

„Im Bereich Fußball eignet sich das Training, weil es sehr ähnlich zu einem typischen Spielablauf ist. Auf einen Spurt im hohen Leistungsbereich folgt auf dem Fußballplatz ja auch wieder eine ruhigere Phase“, verdeutlicht Fitness-Trainerin Dique. Auch wenn die Übungen beim Tabata enorm anstrengend sind und den Dröscheder Kickerinnen und Kickern eine Menge abverlangten, kann das Training neben der Steigerung der Kondition weitere positive Auswirkungen haben. „Bei den verschiedenen Übungen steuern wir Muskelgruppen an, die sonst eher nicht belastet werden. Der Fokus liegt dabei auf der für die Sportart Fußball wichtigen Rumpfstabilität“, sagte Dique. Beim Training setzte die frühere Squash-WM-Teilnehmerin und Jugend-Europameisterin Übungen wie Sprünge aus der Hocke oder schnelle Sprints auf der Stelle ein. „Das ist super anstrengend, macht aber richtig Bock“, sagte Julian Schade. Auch die Dröscheder Teamkapitänin Vanessa Maggio, die als Cousine von Dique das Training mit organisiert hatte, zog ein positives Fazit: „Wir sind zum Ende alle am Stock gelaufen und hatten am Anfang der Woche Muskelkater. Aber diese Abwechslung ist gut für die Kondition und auch fürs Teambuilding.“

Tabata-Training sollte wohl dosiert und maximal dreimal pro Woche gemacht werden, verdeutlicht Dique: „Nach einer Einheit ist Erholung wichtig.“

Tabata ist eine Variante des Hochintensitäts-Intervalltrainings (HIIT) beim Sport. Diese Trainingsform basiert auf einem Konzept des japanischen Professors Izumi Tabata, der dieses 1996 mit olympischen Eisschnellläufern und deren Coach Irisawa Koichi erprobte. Im Rahmen dieser Studie verbesserten die Athleten die maximale Sauerstoffaufnahme um 14 Prozent und die anaerobe Leistungsfähigkeit um 28 Prozent.

Beim Tabata wechselt sich eine hohe Belastung mit einer darauffolgenden Ruhepause ab. Die Länge dieser Belastungsintervalle kann variieren: Etabliert haben sich extrem anstrengende Belastungen mit einer Dauer von 20 Sekunden und einer anschließenden Erholungsphase von 10 Sekunden, wobei dieser Rhythmus bei einer Gesamtdauer von vier Minuten mehrmals wiederholt wird.

