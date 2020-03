Hoffen auf den goldenen März

Basketball-ProB-Ligist Iserlohn Kangaroos bereitet sich auf den Schlussspurt vor. Der sieht am Samstag das letzten Hauptrundenspiel gegen den den SC Rist Wedel in der Matthias-Grothe-Halle vor, bevor es eine Woche später an gleicher Stelle mit einem Heimspiel in die Abstiegsrunde geht.

Gegner in dieser Partie wird entweder der SSV Lok Bernau oder Oldenburg sein, also genau jene beiden Kontrahenten, die sich Kangaroos-Trainer Milos Stankovic aus dem Pulk zahlreicher punktgleicher Teams nicht gewünscht hat. Wie der Tabellenrechner auf der offiziellen Ligaseite aber belegt, können nur noch diese beiden Mannschaften auf den neunten Rang rutschen bzw. dort verbleiben.

Fest stehen darüber hinaus auch die anderen Spieltermine der Iserlohner in der Abstiegsrunde. Am 21. März muss die Mannschaft zum Auswärtsspiel zum Tabellenelften - nach aktuellem Stand Düsseldorf. Am 28. März kommt dann das Schlusslicht nach der Hauptrunde zum Hemberg. Auf dieser Position dürfte am Wochenende vermutlich Stahnsdorf verbleiben. Weiter geht es danach am 4. April mit dem Rückspiel beim Schlusslicht. Nicht gespielt wird dagegen am Osterwochenende.

Das letzte Heimspiel der Kangaroos (gegen den Vorrundenelften) findet voraussichtlich am 19. April, einem Sonntag statt, weil am Samstag das Finale des Albert-Schweitzer-Turniers in Heidelberg ausgetragen wird. Für dieses Nachwuchsturnier ruht der Spielbetrieb in der Liga. Zum Saisonabschluss geht es schließlich am 25. April zum Vorrundenneunten.

Für Kangaroos-Manager Michael Dahmen ist vor den entscheidenden Wochen der Saison die Ausgangslage klar: „Wir wollen den März mit drei Heimspielen zum goldenen März für uns machen. Wenn es gut läuft, kann dann schon einiges geklärt sein.“ Auch schon der Partie gegen Wedel am Samstag, das nicht mehr aus den Play-off-Rängen fallen kann, kommt dabei eine immense Bedeutung zu.