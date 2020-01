Hemer. Der 9. Jüberg-Cup steht wieder ganz im Zeichen internationaler sportlicher Begegnungen. Der VfL Wolfsburg debütiert.

Hochklassiges Hallenturnier für U10-Kicker

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der 9. Internationale Jüberg-Cup für U10-Nachwuchsfußballer kann kommen. Über 60 Helfer des SC Tornado Westig wurden wieder mobilisiert, um für die Teams aus fünf Nationen, die am Samstag und Sonntag für viele internationale Begegnungen im Grohe-Forum sorgen werden, einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Zum ersten Mal ist der VfL Wolfsburg dabei. Aus der Region feiern der SSV Kalthof, die SG Eintracht Ergste sowie der VfB Waltrop Premiere. Ganz aus dem Süden reist der SV Jestetten an, dessen Bewerbung direkt überzeugte. Die meisten großen Vereine sagten bereits wenige Tage nach der letzten Auflage erneut zu. Sie schätzen das hohe Niveau, den perfekten Rahmen und vertrauen Veranstalter Tornado Westig.

Rekordmeister aus Luxemburg ist zum ersten Mal dabei

Internationaler Neuling ist der Rekordmeister aus Luxemburg (Jeunesse d’Esch). Somit ist auch diese Nation erstmalig vertreten. Zum vierten Mal mischt mit KF Lushta, eine Mannschaft aus dem Kosovo, mit. Für die Sportler aus dem Ausland wurden in den eigenen Reihen Ansprechpartner gefunden, die die jeweilige Landessprache beherrschen. Ohne ein starkes Team im Hintergrund wäre das Turnier in dieser Form nicht zu realisieren. Die mehr als 60 Helfer wissen inzwischen ganz genau was zu tun ist und wo sie gebraucht werden.

Die SF Sümmern stellen Gastfamilien für den VfL Wolfsburg, Borussia Dröschede für Darmstadt 98 und der VfK Iserlohn für Hannover 96. Seit Jahren halten auch die Sponsoren die Treue. Auch für die neunte Auflage des Spektakels hat sich das Organisationsteam große sportliche Qualität auf die Fahnen geschrieben, um allen Teilnehmern, von den Spielern, Trainern und Betreuern bis hin zu den Zuschauern das zu bieten, was das Turnier überregional auszeichnet: ein hochklassiges Jugendfußballturnier mit dem Motto „Fußball verbindet alle“. Wichtig ist auch die Einbindung der regionalen Vereine. Die haben beim Cup die Chance, sich zu zeigen und gegen den Nachwuchs großer Vereine zu spielen, wie zum Beispiel gegen das Jugendteam des VfL Wolfsburg.

Freitag reisen die Mannschaften aus Polen und Luxemburg an. Übernachtet wird in Hemeraner Sporthallen. KF Lushta reist bereits früher an und quartiert sich im Hotel Campus Garden ein. Hier mussten wieder Visa beantragt werden.

Die Teilnehmer: Gruppe A: SC Tornado Westig 08, VfL Bochum, KF Lushta (KOS), FC Schalke 04, SSV Kalthof. - Gruppe B: Gornik Zabrze (PL), Borussia Dortmund, SV Jestetten, SG Eintracht Ergste, RW Oberhausen. - Gruppe C: Hannover 96, KV Mechelen (B), VfK Iserlohn, MSV Duisburg, VfB Waltrop. - Gruppe D: VfL Wolfsburg, Jeunesse d’Esch (LUX), SV Darmstadt 98, SF Sümmern, Borussia Dröschede.

Die Gruppen A und B beginnen am Samstag um 10 Uhr, die Gruppen C und D um 14.45 Uhr. Start der Endrunde mit 16 Teams ist am Sonntag um 9 Uhr.