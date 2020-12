Hilfspaket lindert Bauchschmerzen

Der Blick auf die Monatsabrechnung ist nicht dazu angetan, Freude aufkommen zu lassen. Drei Heimspiele standen für die Iserlohn Kangaroos im November auf dem Programm, neben Wedel kamen mit den EN Baskets Schwelm und den RheinStars Köln auch durchaus zugkräftige NRW-Kontrahenten, die in normalen Zeiten für eine volle Matthias-Grothe-Halle gesorgt hätten. Doch im Corona-Spätherbst blieb die Tribüne eingefahren, bis auf ein Dutzend Offizielle kam niemand in den Basketball-Livegenuss.

Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen stellt klar, dass er ungern über Zahlen spricht und auch nicht den Einnahmeausfall beziffern will, der dem Verein durch ein komplett gestrichenes Catering entsteht. Er schaut lieber auf den Posten, der in der Gesamtabrechnung höhere Relevanz genießt, und das sind die Ticktetingerlöse.

Denn aus dem Corona-Soforthilfepaket für den Profisport werden aktuell 80 Prozent des Einnahmeausfalls ersetzt. Als Vergleich wird der November 2019 herangezogen. „Für uns ist es enorm wichtig, dass diese Maßnahme bis zum Juni verlängert worden ist“, sagt Dahmen.

Im kommenden Jahr sollen sogar 90 Prozent ersetzt werden, was vor allem in den Monaten, in denen ein Jahr zuvor Partien vor ausverkauftem Haus stattfanden, besonders interessant ist. Dahmen hatte weit vor Saisonbeginn das Kangaroos-Budget um 30 Prozent heruntergefahren, und damals hatte man noch mit rund 250 Zuschauern auf den Rängen geplant. Jetzt ist davon auszugehen, dass zumindest auch im Januar die Halle leer bleibt, doch die Bauchschmerzen des Geschäftsführers halten sich dank der staatlichen Hilfe in Grenzen.

Werbung via Livestream als willkommene Kompensation

„Wir sparen und bekommen einen Teil der Ausfälle ersetzt, so dass wir sehr zuversichtlich sein können, diese Serie durchzustehen.“ Einen wichtigen Beitrag leisten auch die Sponsoren, aus deren Reihen es bislang keine Signale gab, das Engagement einstellen zu wollen. Ihnen bieten die Kangaroos über den Livestream von den Heimspielen jedoch eine interessante Plattform. Hier wird die Werbung eingeblendet, sogar prominent im Vordergrund, während die Mannschaften noch beim Aufwärmen sind, so dass es durchaus eine Kompensation für die derzeit nicht mögliche gewohnte Präsentation gibt. Alles, was normalerweise über die LED-Wand in der Halle läuft, wird nun während des Livestreams gezeigt.

Den schauen sich im Schnitt 1600 bis 1700 Personen an, womit Dahmen sehr zufrieden ist. Anders als andere Klubs sehen die Kangaroos das als kostenlosen Service für ihre Fans. „Alles andere wäre auch zu kurz gedacht. Ich will viele Leute erreichen, was ganz im Sinne unserer Sponsoren ist. Wenn ich Geld nehme und es sehen kaum Leute zu, wäre das kontraproduktiv.“

Für den Pro-B-Klub sind die Möglichkeiten, weitere Einnahmen zu generieren, aktuell limitiert. Es wurden ein paar Dutzend Unterstützertickets verkauft, und wenn Dauerkartenbesitzer, die ihr Ticket bereits bezahlt hatten, das Geld aktuell nicht zurück haben wollen, so hilft das natürlich auch. Andererseits wird ein solches Ticket auf die nächste Saison übertragen, in der dann die entsprechende Einnahme fehlt. Die Auswirkungen von Corona wird man also auch noch spüren, wenn die aktuellen Einschränkungen kein Thema mehr sind.