Herren 50 bejubeln das „Double“

Iserlohn. Die Herren 50 des TC Lössel-Roden haben das Double aus Meisterschaft und Pokal perfekt gemacht.

Die Herren 50 des TC Lössel-Roden haben doppelten Grund zur Freude: Zum einen feiert die Mannschaft die Bezirksliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Südwestfalenliga, zum anderen gelang dem Team auch der WTV-Pokalsieg. „Eine Chance auf die Meisterschaft hatten wir uns schon ausgerechnet, aber dass wir auch noch den Pokal holen können, hatten wir überhaupt nicht erwartet“, sagte Teamkapitän Dirk Ebers. Das „Double“ hatte beim TC Lössel-Roden also niemand auf dem Schirm, entsprechend ausgiebig feierte die Mannschaft diesen Coup auf der Rückfahrt: „Es ist schon recht laut im Auto geworden, wir haben unsere Rocklieder gehört und gesungen“, berichtete Ebers – auch das „We are the champions“ von Queen gehörte zur Playlist.

Den Pokal holte die Mannschaft durch einen 2:1-Erfolg beim TC Blau-Weiß Werther in Ostwestfalen: Peter Flunkert (6:4, 6:2) und Björn Heyerhoff (6:1, 6:0) machten durch ihre Einzelsiege den Erfolg bereits perfekt, da fiel die Niederlage von Thomas Reese und Dirk Ebers (3:6, 1:6) nicht ins Gewicht.

In der Meisterschaft holte die Mannschaft verlustpunktfrei den Titel, war bereits vor dem letzten Spieltag sicher Meister. „Wir hätten uns sogar eine Niederlage erlauben können, aber natürlich haben wir das Spiel ernst genommen und gewonnen“, berichtete Ebers vom 8:1-Sieg gegen TuS Halden-Herbeck.

Entscheidend waren die Siege gegen die direkten Konkurrenten VfL Platte Heide (7:2) direkt zum Saisonauftakt und den TC Breckerfeld (6:3) auf der Zielgeraden. „Wir werden die Mannschaft zusammenhalten und rechnen uns gute Chancen auf den Klassenerhalt aus“, blickt Ebers bereits auf die kommende Saison. Um sich auf die Aufgabe in der Südwestfalenliga einzustimmen, hat das Team auch für die Wintersaison gemeldet: „Da wollen wir uns aber nur fit halten und werden munter durchwechseln“, sollen möglichst viele Akteure Spielpraxis sammeln können.

