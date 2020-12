Herausforderung für die Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Das Team von Stephan Völkel trifft in Itzehoe auf die treffsicherste Offensive der Liga.

Nach drei Heimspielen im November müssen die Iserlohn Kangaroos in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B jetzt zweimal in Folge auswärts ran und widmen sich damit weiter dem Projekt „erster Auswärtssieg.“ An diesem Samstag werden die Trauben hoch hängen, denn es geht zu den Itzehoe Eagles.

„Die waren in der letzten Saison nicht umsonst Erster der Nordgruppe. Das ist eine Mannschaft mit viel Qualität“, sagt Iserlohns Coach Stephan Völkel. Allerdings wiesen die Norddeutschen beträchtliche Startschwierigkeiten auf und verloren die ersten drei Spiele. Doch die folgenden drei wurden gewonnen, gegen Münster und Schwelm sowie in Düsseldorf, so dass die Eagles an den Kangaroos vorbei zogen und jetzt Sechster sind. Mit bislang 520 Punkten (knapp 87 im Schnitt) stellen sie das offensivstärkste Team der Liga, und sie verzeichnen auch die meisten Würfe überhaupt. Bei so viel Power im Angriff liegt es nahe, was Völkel seiner Mannschaft auferlegt. „Wir brauchen eine sehr schlaue und sehr aggressive Verteidigung, wenn wir eine Chance haben wollen.“ Zu beachten sind bei Itzehoe vor allem die Topscorer Marco Boksic und Christopher Hooper, die im Schnitt 18 Punkte erzielt haben. Kaum weniger treffsicher ist Yasin Kolo (16,5).

Nach langer Busfahrt schnell den Rhythmus finden

Am Brett sind die Eagles außergewöhnlich stark, und für die Lenkung des Spiels sind Flavio Stückemann und Ex-Towers-Profi Achmadschah Zazai zuständig. Letzterer hat bisher aber erst zwei Spiele absolviert. Stephan Völkel stellt sich auf einen gut besetzten und erfahrenen Gegner ein, der seinen erfolgreichen Stil der letzten Serie nicht wesentlich geändert hat und dem nur mit hoher Intensität in der Verteidigung wirksam begegnet werden kann. In dieser Hinsicht müssen die Kangaroos gegenüber dem Köln-Spiel gewiss zulegen.

„Und wichtig wird natürlich auch sein, dass wir nach der langen Busfahrt schnell unseren Rhythmus finden“, ergänzt der Trainer. Dass der Kader komplett trainieren konnte und alle Spieler einsatzfähig sind, ist eine gute Grundvoraussetzung.

Itzehoe - Iserlohn Kangaroos

Sa., 19.30 Uhr, Halle Lehmwold

Iserlohn: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dagmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate: - Itzehoe: 100:92 (A) Düsseldorf, 77:73 (H) Schwelm - Iserlohn: 78:97 (H) Köln, 97:79 (H) Wedel - Saison 2019/20: 67:73 (H), 60:79 (A) - Bilanz gegen Itzehoe: 4 Siege., 4 Niederlagen.