Hemberg-Nordhang: Heimspielstätte nur in der Theorie

Iserlohn. Im letzten Jahr noch aufwendig saniert, ist das Fußballstadion am Hemberg mittlerweile bereits seit November gesperrt.

Das Fußballstadion am Hemberg-Nordhang wurde im letzten Jahr mit beträchtlichem Aufwand saniert und aufgewertet. Die Betonumrandungen verschwanden, es entstand eine neue Stehplatztribüne, und die Rasenfläche wurde an einigen Stellen begradigt. Nur Fußball wird auf diesem Platz eher selten gespielt. Die Westfalenligamannschaft des FC Iserlohn, die nach der Renovierung erst im September auf die Anlage durfte, trug ihr letztes echtes Heimspiel am 10. November gegen Concordia Wiemelhausen aus, seither wird auf dem Kunstrasen des Oestricher Willi-Vieler-Stadions gekickt.

„Der Hemberg-Rasen ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, den wir leider nicht nutzen können“, erläutert Geschäftsführer Ernst Greve und kann auf Ligakonkurrenten verweisen, die nach der Winterpause auf Rasen um Punkte spielten. In Marl-Sinsen, Erkenschwick, Sodingen und Lünen war es jedenfalls möglich. „In Lünen ist ein Rentner als Platzwart aktiv, der sich intensiv kümmert und die Anlage in Ordnung hält. Das macht sich bezahlt“, sagt Greve. In Iserlohn sind jedoch beide Rasenplätze am Hemberg gesperrt, weil die Stadtbetriebe angesichts der anhaltenden Regenfälle nicht mit schwerem Gerät anrücken können, um die Spielfläche zu walzen. Einige trockene Tage am Stück sind dazu notwendig. Die soll es allerdings seit Jahresbeginn bis zur aktuellen Regenperiode durchaus schon gegeben haben.

Wintermonate förderten ein weiteres Problem zu Tage

Derzeit sieht das Fußballstadion wie eine Wiese aus, und ehe dort nicht Hand angelegt wurde, sind Trainings- und Spielbetrieb weder für die „Erste“ noch für die Bundesliga-B-Juniorinnen denkbar. Auf dem chronisch schlecht bespielbaren Nordhang-Rasen hat sich in den Wintermonaten jedoch ein weiteres Problem aufgetan. Die im letzten Sommer sanierten Flächen verkraften Regen noch schlechter als der Rest des Feldes. Dort steht das Wasser, weil die Dränage offenkundig nicht wie gewünscht funktioniert.

„Die neuen Flächen müssen gelocht werden, aber dazu brauchen wir auch einige trockene Tage“, erläutert Ingo Genster, Leiter der Abteilung Stadterneuerung und Grünflächen. Dazu wurde eigens ein neues Gerät angeschafft, das 100 bis zu 30 Zentimeter tiefe Löcher auf den Quadratmeter stechen kann, die dann mit Sand aufgefüllt werden.

Sanierte Fläche bereitet zusätzliche Probleme

An diesem Donnerstag wird allerdings auch ein Mitarbeiter des zuständigen Ingenieurbüros zu einem Ortstermin erwartet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Schließlich handelt es sich noch um einen Gewährleistungsfall.

Ingo Genster macht den Fußballern jedoch Mut. „In der nächsten Woche soll es trocken werden, und wir stehen Gewehr bei Fuß.“ Seit dem letzten Herbst wurde seinen Angaben zu Folge der Platz einmal gewalzt und gemäht. „Aber dann kam wieder heftiger Regen, und es sah genauso aus wie vorher“, begründet er die Dauersperrung des Fußballstadions. Dass andere Städte die Anlagen freigeben, kann er nicht recht nachvollziehen. „Man sieht doch, wie die Plätze bei solchen Bedingungen leiden, man muss sich nur die Torräume ansehen“, will er solchen Beispielen nicht folgen und in Iserlohn die Schonzeit lieber verlängern.