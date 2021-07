Hellefelder Reiter dominieren beim RV Hemer-Oese

Lea Kniezner vom RV Menden nahm auf CU Later an der Springprüfung der Klasse L teil. Den Sieg in diesem Wettbewerb machten allerdings andere unter sich aus.

Hemer. Mit dem Springturnier sind Amateure und Profis gleichermaßen angesprochen worden.

Die Reiter des RV Hellefeld haben beim Keuco-Springturnier des RV Hemer-Oese abgeräumt und sechs von zehn der am Wochenende ausgetragenen Prüfungen gewonnen. Aus diesem stark vertretenen Verein ragte der Neuenrader Klaus Otte-Wiese heraus, der am Sonntag erst auf Cantano 32 das M**-Springen gewann und sich auch beim direkt folgenden Höhepunkt des dreitägigen Turniers, dem S**-Springen, durchsetzte, dabei dann auf Queen Magic. Gemeinsam waren sie im Stechen 3,76 Sekunden schneller unterwegs als der ebenfalls fehlerlose Warsteiner Stefan Leber auf Come on Conny.

Das alles und noch vieles mehr hätte es um ein Haar gar nicht gegeen. Denn die Mitglieder des Reitvereins Hemer-Oese sind lange unentschlossen gewesen, ob sie das Turnier überhaupt ausrichten sollen. „Es war schon anspruchsvoll, mit 30 Leuten innerhalb von vier Wochen ein dreitägiges Turnier zu organisieren“, schilderte die Vereinsvorsitzende Ramona Gräwe-Reich, die gleichzeitig die Turnierleitung übernahm.

Doch schon am Samstagmittag war von irgendwelchen Bedenken keine Rede mehr. Und die Turnierleiterin war die Entspanntheit in Person. „Wir hatten extrem viele Starter, es hat keine Verletzungen gegeben, weder unter den Pferden, noch unter den Reitern, und alle, die bei uns gewesen sind, haben gute Laune mitgebracht.“ Sie selbst stieg auch in den Sattel und wurde in der Punktespringprüfung der Klasse A** auf ihrem sechs Jahre alten Fohlen Delight of Hope, das sie selbst großgezogen hat, Fünfte in der Abteilung 1. Aus dem gastgebenden Verein gingen bis auf die Chefin aufgrund von Urlaub, Krankheit oder gesundheitlich angeschlagene Pferden keine weiteren Reiter an den Start.

Die Zahl der Anmeldungen zu den 18 Prüfungen hatte es mit 855 dennoch in sich. Dass nicht alle tatsächlich auch teilnahmen, sorgte nicht für Verdruss. Schwierig zu beantworten war allerdings die Frage, ob die einjährige Zwangspause, von der die Amateurspringer coronabedingt betroffen waren, dem Niveau der Veranstaltung schadete.

Corona-Pause wirkt bei den Meldungen noch nach

„Einige starteten vorsichtshalber in einer niedrigeren Prüfung, als es ohne Corona der Fall gewesen wäre“, erklärte Ramona Gräwe-Reich. Neben den Profis, die auch während härtester Lockdown-Zeiten weitertrainieren durften, sollten auch auf jeden Fall auch die anspruchsvollen Hobbyreiter dabei sein. „Jede andere Entscheidung hätte auch gar nicht zu unserem Verein gepasst“, verdeutlichte die Chefin.

Dem Kennerblick des aus Niedersachsen angereisten Marco Behrens, er baute den Parcours auf, blieb aber ein Detail nicht verborgen: „Die Pferde sind noch nicht so im Gang wie üblich zu diesem Zeitpunkt, weil die Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt waren.“

