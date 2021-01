Helfen mit jedem gelaufenen Kilometer

Iserlohn Die Frauenfußball-Abteilung des FC Iserlohn hat ein ehrgeiziges Ziel: Durchs Laufen sollen 3000 Euro für gute Zwecke zusammenkommen.

Am Samstag wurde „genullt“: 70 Tage war es her, dass zuletzt um Punkte Fußball gespielt wurde. Eine seriöse Auskunft darüber, wann es wieder losgeht, kann niemand geben. Ähnlich wie schon im Frühjahr vergangenen Jahres bleibt allen Sportlern nur eines: Viele Laufeinheiten absolvieren, damit zumindest die Kondition nicht unter diesem absoluten Stillstand leidet.

Doch diese seit mehr zwei Monaten andauernde Phase ohne die Perspektive auf Normalität zehrt an der Motivation. Um sie hoch zu halten, hat sich die Frauenfußballabteilung des FC Iserlohn etwas einfallen lassen. Gelaufen wird nicht mehr nur im Sinne der eigenen Fitness, sondern für den guten Zweck. Simon Naujoks, Sportlicher Leiter der Abteilung und Trainer des Damenteams sowie der U17-Bundesligaspielerinnen, hat die Sache mit ausgeheckt. „Wir sind ungefähr 100 Mitglieder in der Abteilung und wollen bis zum Ende des Lockdowns auf 3000 Kilometer kommen. Und pro Kilometer kommt ein Euro auf ein Spendenkonto. Der entscheidende Punkt ist, dass jetzt auch noch für andere gelaufen wird. 3000 Kilometer hört sich zwar nach viel an, entspricht aber nur 30 Kilometern pro Person.“

Dazu muss gesagt werden, dass dieser Plan zu einem Zeitpunkt entstand, als ein Lockdown-Ende am 10. Januar noch realistisch schien. „Auf jeden Fall hat sich eine kleine Lauf-Euphorie ausgebreitet“, freut sich Naujoks, der als Trainer ebenfalls die Laufschuhe schnüren muss. An einigen seiner Spielerinnen darf er sich trotzdem eine Scheibe abschneiden. Am letzten Nachmittag des alten Jahres trafen sich Lily Lopes-Lange und Lina Hammerschmidt aus dem Frauen-Landesliga-Team zu einer gemeinsamen Einheit am Seilersee – pärchenweises Laufen ist laut Corona-Schutzverordnung in Ordnung. Beide hatten ihr Soll schon übererfüllt, bevor es losging: Lopes-Lang kam bislang auf rund 40 Kilometer, bei Hammerschmidt waren es 53 Kilometer. Den größten Teil dieser Laufleistung erreichten sie aber nicht am See. Lily Lopes-Lange läuft sonst im Bereich Stenner und am Nussberg, Lina Hammerschmidt startet von ihrem Wohnort Lasbeck gerne Richtung Bahnhof Letmathe oder nach Nachrodt. Sie nicht nur aktive Spielerin, sondern auch Trainerin in Doppelfunktion. Sie kümmert sich um die U17 III und die U15. Jeder Kilometer wird durch eine App erfasst und an Simon Naujoks übermittelt. Daher wusste er auch, dass die Gesamtleistung zum Jahresende rund 1700 Kilometer betrug.

Mit der Entscheidung, wer eines Tages vom Fleiß der FCI-Frauen profitieren wird, haben sie sich Zeit gelassen, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass das Geld auf drei regionale Institutionen aus den Bereichen Mensch, Natur und Umwelt aufgeteilt wird. Lily Lopes-Lange: „Wir haben uns bereits für das Kinderhospiz in Olpe, den Lebenshof für Tiere Iserlohn entschieden.“ Zum Thema Umwelt soll zeitnah Klarheit herrschen.