Heimtraining bietet keinen Ersatz

Iserlohn. Sportkegler stehen vor dem Saisonabbruch. Freddy Klahold geht von Annullierung aus.

Die Frage, wie es weitergeht, stellen sich derzeit fast alle Sportler. Je nach Sportart gibt es noch die Hoffnungen auf eine Saisonfortsetzung, sofern in absehbarer Lockerungen nach dem Lockdown greifen. In vielen Sportarten wird aber auch jetzt schon der Saisonabbruch vorbereitet, und es geht nur noch darum wie die Angelegenheit dann „wasserdicht“ zu bewerten ist. Freddy Klahold, ehemaliger Welt-Keglerpräsident und immer noch mit voller Kraft für die heimischen Sportkegler im Einsatz, glaubt nicht mehr daran, dass vor Ort in der Saison 2020/21 noch Aktivitäten stattfinden.

„Es gibt seit Wochen kein gemeinsames Training mehr, alle Einzelmeisterschaften sind schon seit längerem abgesagt“, beschreibt er die Situation. Gerade bei den Keglern bietet sich doch vielleicht die Chance, Einzeltraining auf der Bahn durchzuführen, so möchte man meinen, doch Klahold winkt ab und sagt: „Das mag dort möglich sein, wo vereinseigene Bahnen vorhanden sind, in Iserlohn geht das nicht.“ Da die Bahnen in der Waldstadt einer Gaststätte angegliedert sind, ist derzeit alles geschlossen.

Deshalb halten sich zumindest die Bundesligaspieler individuell mit Heimtraining fit, doch die Übungseinheiten auf den Bahnen sind natürlich nicht zu ersetzen. Das weiß man auch beim Deutschen Keglerbund, Sektion Schere. Am 14. Februar, also am letzten Tag des derzeit gültigen Lockdowns, will man über das weitere Vorgehen beschließen.

Große Sorge der Sportkeglerum die eigene Basis

„Zwei Vorlagen, über die abgestimmt werden soll, gibt es. Eine mögliche Fortsetzung der Hauptrunde könnte bis zum 30. Juni laufen, danach würden Meister sowie die Absteiger ermittelt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Saison abgebrochen und annulliert wird“, erläutert Freddy Klahold. Begeistert ist er von der realistischeren Lösung zwar nicht, doch die augenblickliche Situation lasse kaum etwas anderes zu.

Während Klahold davon überzeugt ist, dass es in der Saison 2021/22 im oberen Leistungsbereich sicher weitergehen werde, sorgt er sich umso mehr um die eigene Basis. „Das ist für den Kegelsport keine gute Sache, gerade in den unteren Klassen wird das schwierig“, stellt er fest. Man stehe zwar in Kontakt mit den meisten Spielern, doch schon in „normalen Zeiten“ hätten dem Sportkegeln überdurchschnittlich viele Aktive den Rücken gekehrt. Die Corona-Pandemie könnte diese Entwicklung noch einmal deutlich beschleunigen.

Für den heimischen Klub Ninepin Iserlohn als Hauptnutzer der Bahnen im „Casa Grande“ bringt der derzeitige Stillstand aber noch ein weiteres Problem. „Die Bahnen müssten jetzt eigentlich abgenommen werden, um die Genehmigung für die neue Saison zu bekommen“, berichtet Freddy Klahold. Alle drei Jahre erfolgt dieser Vorgang, doch im Moment ist an ein solches Prozedere überhaupt nicht zu denken, weil die Räumlichkeiten nicht geheizt werden und sich das Holz entsprechend verzogen hat. Somit muss auch diese Prüfung erst einmal warten.