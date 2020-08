Heimspiel gegen den Meister wird ein Gradmesser

Iserlohn. Verstärkte Bundesliga-Kegler von Ninepin 09 Iserlohn fiebern der Saison entgegen. Start beim KSC Hüttersdorf.

Der Bundesligaspielplan für die bevorstehende Saison beschert den Sportkeglern von Ninepin 09 Iserlohn einen schweren Auftakt. Bereits beim ersten Heimspiel am 12. September macht der Deutsche Meister KF Oberthal im „Casa Grande“ seine Aufwartung.

Diese Begegnung dürfte eine Weichenstellung sein, wohin die Reise für die Iserlohner geht – in die obere oder untere Tabellenhälfte. Zum Saisonstart am 5. September müssen die Waldstädter in Hüttersdorf antreten, wo in der vergangenen Saison ein Punktgewinn gelang. Das lässt bei Ninepin auf ein Erfolgserlebnis hoffen. Schwieriger dürfte ein Teilerfolg tags darauf in der vorgezogenen Partie auf den nicht einfachen Bahnen in Landsweiler umzusetzen sein.

Dass die Saison in der Bundesliga und allen Ligen im Westdeutschen Keglerverband coronabedingt wie geplant startet, davon geht Raphael Kerkhoff derzeit aus. Der Sportwart des Verbandes und Bundesligaspieler von Ninepin verweist auf die vorgelegten Hygienekonzepte, die den unterschiedlichen Bedingungen angepasst werden sollen.

Spielzeit wird wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden

„Ich hoffe, dass die Hygienekonzepte überall eingehalten und akzeptiert werden“, betont Kerkhoff. „Wir haben nur ein Interesse - dass die Saison durchläuft.“ Allerdings wahrscheinlich ohne Zuschauer. Die vergangene Bundesliga-Saison war bekanntlich wegen der Pandemie vor dem vierten Spieltag und damit dem Abschluss der Meister- und der Abstiegsrunde abgebrochen worden.

Die Iserlohner Bundesligaakteure haben schon vor einigen Wochen das Training im „Casa Grande“ wieder aufgenommen. Dabei zeichnet sich ab, dass wohl auch einige der neuen Spieler vom KSC Neheim den Kader bereichern werden. Dies dürfte die in den vergangenen Jahren häufigen Personalengpässe bei den Waldstädtern minimieren. Gleiches gilt für die anderen Ligen mit Ninepin-Beteiligung. Der Verein wirft dank der Neuzugänge aus Neheim drei weitere Herrenteams in der Bezirksliga sowie eine Damenmannschaft in der Regionsliga und eine weitere in der Oberliga ins Rennen um den Aufstieg.

Die Bundesliga-Hinrundentermine von Ninepin 09 Iserlohn:

5. September: KSC Hüttersdorf (A); 6. September: KSC Landsweiler (A); 12. September: KF Oberthal (H); 19. September: SK Heiligenhaus (A); 26. September: AN Bosserode (H); 10. Oktober: TG Herford (H); 31. Oktober: SG Düsseldorfer Kegler (A); 7. November: Union Gelsenkirchen (H); 14. November: SK Münstermaifeld (A); 21. November: SK Kamp-Lintfort (H).