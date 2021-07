Heimisches Tennis-Quintett auf Meisterkurs

Iserlohn. Tennis-Damen 60 des TC Iserlohn mit 5:1-Gala gegen den Tabellenführer. Optimaler Auftakt für Grürmannsheides Herren 60.

Die heimischen Tennis-Mannschaften aus den höheren Leistungsklassen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Mit den Herren 40 und den Damen 60 des TC Iserlohn sowie den Herren 60 aus Sümmern und Grürmannsheide und den Herren 70 des TC Lössel-Roden liegen fünf Mannschaften auf Kurs Richtung Meisterschaft.

Westfalenliga

Damen 55: TC Iserlohn – PSV Gelsenkirchen 3:3. Im Topspiel gegen den Tabellenführer haben die Gastgeberinnen einen Punkt erzielt. Die Kräfteverhältnisse waren gerecht verteilt: Beide Mannschaften teilten sich die Punkte in der Einzel- und Doppelkonkurrenz. Ergebnisse - Einzel: Claudia Beucke 2:6, 6:2, 10:3; Annegret Heymann 3:6, 2:6; Ulrike Krause 2:6, 5:7; Gabriele Reiche 7:6, 6:4 - Doppel: Krause/Susanne Woestmann 1:6, 4:6; Beucke/Reiche 6:1, 6:2.

Südwestfalenliga

Damen 40: TC Lössel-Roden – TC Menden 6:3. Gegen das zuvor ungeschlagene Spitzenteam aus Menden haben Kirsten Gödde & Co. für eine Überraschung gesorgt. Schon nach den Einzeln sah es beim 4:2-Zwischenstand gut aus. Zwei weitere Siege wurden im Einzel eingefahren, kein einziges Match ging in dieser Partie in die Verlängerung. Ergebnisse: Kirsten Gödde 6:0, 6:1; Daniela Oeke 6:1, 7:6; Nicole Rehmus 6:1, 6:2; Monika Jaschik 3:6, 0:6; Petra Vetter 6:1, 6:1; Kathrin Fischer 2:6, 4:6 - Oeke/Rehmus 6:3, 6:3; Gödde/Fenten 6:4, 6:2; Jaschik/Fischer 1:6, 4:6.

Herren 40: TC Iserlohn – TC Schwarz-Gelb Hagen 5:4. Der heimische Ligaprimus wahrt die weiße Weste auch nach dem spannenden Nachbarschaftsduell. Das Doppel Theis/Kamp holte den Sieg bringenden Punkt, auch der Erfolg von Spitzenspieler Jost über den Match-Tiebreak im Einzel erwies sich als vorentscheidend. Ergebnisse: Colin Jost 6:2, 4:6, 10:6; Ralf Maxwitat 6:2, 6:0; Hans-Peter Küll 6:3, 6:1; Marc Albuschkat 2:6, 1:6; Mathieu Theis 2:6, 6:3, 9:11; Christian Kamp 3:6, 1:6 - Jost/Maxwitat 6:2, 6:3; Küll/Albuschkat 5:7, 7:6, 8:10; Theis/Kamp 7:6, 6:0.

Damen 60: TC Iserlohn – TC Siegen II 5:1. Mit einer starken Leistung haben die TCI-Damen die als Tabellenführer angereisten Siegerländerinnen entthront und die Spitze übernommen. Nur ein Einzel ging verloren. Ergebnisse: Judit Hende 6:3, 6:1; Ulrike Borowski 6:2, 0:6, 10:6; Brigitte Schlüter-Großer 3:6, 2:6; Sara Louise Wallberg 6:2, 6:3 - Borowski/Barbara Hahn 7:6, 6:1; Hende/Jutta Möller 6:3, 6:3.

Herren 60: Enser TC – TC Grürmannsheide 2:7. Die Saisonpremiere ist geglückt und hat für das TCG-Team gleich an die Spitze des Klassements geführt. Die Gäste dominierten und hatten auch in den Match-Tiebreaks die besseren Nerven. Ergebnisse: Werner Kötteritz 3:6, 1:6; Werner Teves-Humme 4:6, 6:4, 10:4; Marek Jastrzebski 6:0, 6:0; Rainer Wulf 6:0, 6:1; Joachim Czempiel 6:1, 6:1; Eligiusz Kapela 6:0, 6:1 - Humme-Teves/Jastrzebski 6:2, 6:1; Kötteritz/Wulf 6:1, 1:6, 11:9; Burkhard Sichelschmidt/Czempiel 6:7, 4:6.

Herren 60: TuS Alchen – TC DJK Sümmern 4:5. Der Tabellenführer wackelte, aber er stolperte beim Liga-Schlusslicht nicht: In einem dramatischen Finale machte das Doppel Spickenheier/Swehla mit einem 12:10 im Match-Tiebreak den Sieg perfekt. Ergebnisse: Wilfried Pläsken 1:6, 0:6; Bernd Spickenheier 6:0, 6:0; Michael Brosch 2:6, 4:6; Alfred Lorenz 6:0, 6:1; Volker Swehla 6:4, 6:3; Horst Klenner 4:6, 2:6 - Pläsken/Lorenz 7:5, 6:1; Spickenheier/Swehla 6:2, 2:6, 12:10; Brosch/Klenner 5:7, 1:6.

Herren 65: TC Halingen – TC Iserlohn 3:3. Mit etwas mehr Fortune hätten die TCI-Routiniers gestern auch einen Sieg erreichen können. Doch im Doppel ging der Match-Tiebreak verloren - und so hieß es Unentschieden. Ergebnisse: Manfred Schulte 1:6, 2:6; Manfred Kipp 3:6, 5.7; Steffen Rink 6:4, 3:6, 10:8; Alwin Jüdt 6:0, 6:0 - Schulte/Kipp 3:6, 6:1, 7:10; Kugelmeier/Jüdt (Wertung für TCI)

Herren 70: TC Lössel-Roden II – TC Halden 3:3. Das Topspiel der beiden Aufstiegsaspiranten endete mit einer Punkteteilung. Für das Heimteam war mehr drin, doch zwei von drei Match-Tiebreaks gingen verloren. Ergebnisse: Günter Valenta 2:6, 2:6; Wolfgang Reinisch 6:3, 6:7, 10:6; Wolfgang Will 1:6, 4:6, 7:10; Rolf Vosswinkel 6:2, 6:0 - Valenta/Vosswinkel 6:4, 2:6, 8:10; Rudolf Bartsch/Will 6:0, 6:1.

