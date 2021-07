Heidebad Iserlohn wird Länderspiel-Schauplatz

Iserlohn. An diesem Dienstag steigt das dritte von vier Wasserball-Duellen zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Es ist angerichtet: Im Heidebad bestreitet die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft an diesem Dienstag um 18 Uhr ihr drittes von vier Länderspielen in Folge gegen die Auswahl der Niederlande. Die ersten beiden Duelle wurden in Den Haag ausgetragen. Dass sich dabei jeweils die Gastgeber durchgesetzt haben (14:7 und 14:11), muss kein schlechtes Omen sein. Gewinnt heute sowie am Donnerstag das Heimteam, dürfte das dem Iserlohner Publikum nur recht sein. Auch diese Begegnung wird im Heidebad ausgetragen.

Wie bereits berichtet, kam die Iserlohner Startgemeinschaft Wassersport (SGW) zu ihrer Ausrichterrolle, ohne sich direkt um sie bemüht zu haben. Eine an den Deutschen Schwimmverband gerichtete Anfrage zielte eigentlich auf ein Schautraining des Nationalteams ab. Doch statt einer Zu- oder Absage kam die Frage zurück, ob man nicht die beiden Spiele ausrichten wolle.

Notwendige Investitionen halten sich in Grenzen

Etwa anderthalb Monate Zeit hatte der Verein, um alle Vorbereitungen zu treffen. Schwimmtrainer Gerrit Koschmieder, der zum Organisationsteam gehört, nennt eine Liste von Maßnahmen, die zu treffen waren. „Für das Spielfeld, das nach veränderten internationalen Maßstäben aufgebaut werden muss, haben wir neue Linien gekauft. Zum Beispiel kommt eine andere Torlinie als zuletzt bei den Zweitligaspielen der SGW zum Einsatz.“

Im Einkaufswagen landeten auch neue Bälle, die über einen stärkeren Grip und bessere Flugeigenschaften verfügen und insgesamt härter sind. Der Verein hat in fünf neue Exemplare zum Stückpreis von rund 50 Euro investiert. „Die Bälle werden wir behalten“, sagt Koschmieder. Zu einem Länderspiel gehören auch die Hymnen, die abgespielt werden, bevor es losgeht. Auch daran wurde gedacht. „Unser Jugendwart Adrian Rabe stellt uns die technische Ausrüstung zur Verfügung“, schildert Koschmieder. Er weist auch darauf hin, dass die Schwimmgäste des Heidebades bis auf den zum Teil abgesperrten Parkplatz keine nennenswerten Einschränkungen befürchten müssen. „Die kommen mit den Wasserballern überhaupt nicht in Kontakt. Der große Vorteil ist ja, dass das Bad über zwei Becken verfügt. Hätten wir für die Austragung ein Bad mieten müssen, würde wahrscheinlich kein Geld übrig bleiben.“

Einige lokale Sponsoren unterstützen den Verein zusätzlich, darunter das Hotel „VierJahreszeiten“, in dem beide Mannschaften auch untergebracht sind. Im Rahmen ihres Aufenthaltes gibt es sogar drei gemeinsame Trainingseinheiten. Die Organisatoren hoffen also, mit einem kleinen Überschuss aus diesem Wasserball-Event heraus zu kommen, der dann dem Jugendbereich zugute kommen soll. Je mehr Zuschauer die Spiele verfolgen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung im Sinne der SGW aufgeht.

Aber wie viele unter welchen Bedingungen die Spiele verfolgen dürfen, ist bis zuletzt eine knifflige Frage gewesen, weil sich die Vorgaben immer wieder geändert haben. Am Montag ließ das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn über Stadtsprecherin Christine Schulte-Hofmann ausrichten, dass rund 150 Personen als Zuschauer dabei sein dürfen. Ob sie von Corona genesen und vollständig geimpft sind, spielt keine Rolle. Mittlerweile ist auch die dauerhafte Tragepflicht einer Schutzmaske nicht mehr aktuell. Ralf Brinkschulte, Geschäftsführer des SVI 95, empfiehlt den Besuchern dennoch, eine Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen und sie zu tragen, wenn es in geschlossene Räume geht.

Bis Montagabend waren 91 Karten für das Dienstagsspiel und 56 für das Aufeinandertreffen am Donnerstag verkauft. Brinkschulte teilte mit, dass es nun doch eine Abendkasse geben wird. Zunächst sahen die Organisatoren davon wegen der potenziell schwierigen Rückverfolgung der Karteninhaber ab, doch für dieses Problem gab es noch rechtzeitig eine Lösung.

Die Versorgung der Zuschauer mit Speisen und Getränken übernimmt die SGW. Sie hat auch für Unterhaltung abseits des Schwimmbeckens gesorgt, indem die Show- und Marchingband der Iserlohner Stadtmusikanten engagiert wurde. Die Musiker sollen aber nicht alleine für eine angemessene Atmosphäre sorgen. „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele ihre Fan-Utensilien mitbringen würden, die sie bestimmt noch von Fußball-Welt- oder Europameisterschaften zuhause haben“, sagt Brinkschulte.

Stärke der DSV-Auswahl ist nur schwer einschätzbar

Auch die Frage, was von der deutschen Mannschaft erwartet werden kann, ist nicht einfach zu beantworten. „Das Team befindet sich im Umbruch, es setzt sich momentan aus vielen jungen Talenten zusammen“, weiß Gerrit Koschmieder, der mit Timo Van der Bosch ausgerechnet einen DSV-Spieler mit niederländischem Namen hervorhebt. „Er hat mit unserem Arne Hillebrand in Jugend-Nationalmannschaften gespielt und ist schon häufiger hier gewesen.“

Die Iserlohn-Gastspiele der Nationalmannschaft bilden den Abschluss einer ganzen Reihe von Sommer-Länderspielen. Zunächst gab es vier Vergleiche mit der Slowakei, die allesamt gewonnen wurden, und bei den beiden Niederlagen gegen die Niederlande enttäuschte das von Petar Kovacevic trainierte deutsche Team nur im ersten Spiel. Delegationsleiter Dirk Hohenstein ärgerten in beiden Partien die vielen vergebenen Chancen. Allerdings gingen die letzten beiden Viertel des zweiten Duells in Den Haag an die deutsche Mannschaft.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse und im Internet unter www.i95.de/

