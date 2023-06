Haraschuta/Siwek verteidigen ihren Titel

Iserlohn. Die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des RRC Teddybears trägt weiter Früchte. Aus Dresden kamen sie mit einem Deutschen Meistertitel zurück.

Mit fünf Paaren waren die Iserlohn Teddybears bei den Deutschen Meisterschaften im Rock’n’Roll-Tanz vertreten, die am Samstag in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden ausgetragen wurden. Und die Bilanz heimischen Teilnehmer kann sich absolut sehen lassen. Es gab allerdings auch enttäuschte Gesichter.

Das Iserlohner C-Paar Alina van der Lingen/Nico Rötz schaffte die Qualifikation bereits sehr früh in der Saison, konnte allerdings nicht die Reise nach Dresden antreten, um dort ihren Titel zu verteidigen. In der Wettkampfvorbereitung machten ihnen die terminlichen Überschneidungen und die berufliche Weiterentwicklung gewaltig einen Strich durch die Rechnung und so gaben sie ihren sicheren Startplatz an ein Nachrückerpaar weiter.

Für Zoi Kyranas/Hannes Feser war die DM der Abschluss der ersten gemeinsamen Turniersaison. Über das gesamte Jahr haben die beiden eine enorme Leistungssteigerung hingelegt, die letztlich mit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft belohnt wurde. „Dass mit ihnen in den kommenden Jahren zu rechnen sein wird, war uns im Verlauf der Saison bereits klar,“ ordnet Trainerin Margit Tuschen die Entwicklung und die Zukunftsperspektive des neuen Schülerpaars ein.

Kyranas/Feser verpassen dritten Platz nur knapp

Mit einer weiteren Leistungssteigerung im Wettkampf überzeugten sie erneut das Wertungsgericht und überraschten so die Konkurrenz. Mit dem undankbaren vierten Platz blieb ihnen zwar der Sprung aufs Treppchen verwehrt, trotzdem wurde dieser Erfolg gebührend gefeiert. „Wir sind sehr stolz auf ihre Entwicklung und die Leistung im Finale der Deutschen Meisterschaft. Natürlich hätten wir gerne einen größeren Pokal mit nach Hause genommen, aber auch Platz vier stellt einen riesigen Erfolg dar und hat unsere Erwartungen übertroffen“, zeigt sich Trainer Philipp Bäuerle äußert zufrieden.

Bei den Junioren kamen drei der qualifizierten sieben Paare von den Teddybears. Dies spricht sinnbildlich für die gute Jugendarbeit des Iserlohner Vereins. Finja Hadasch/Ryk van der Lingen qualifizierten sich erst im letzten Moment und waren sehr froh, bei den Deutschen Meisterschaften dabei sein zu dürfen. Umso erfreulicher war der Auftritt in Dresden, der fehlerfrei und souverän vorgetragen wurde. Auch wenn im Endergebnis Platz sieben zu Buche stand, war die Freude über die gezeigte Leistung groß. Zu den Freudentränen gesellten sich allerdings auch ein paar traurige, denn für das Duo war dies das letzte gemeinsame Turnier.

Iserlohner Doppelsieg bei den Paaren der Junioren

Für Begeisterung sorgten die beiden weiteren Iserlohner Juniorenpaare. Mit Erika Haraschuta/Alexander Siwek und Michelle Krämer/Philipp Görmann standen zwei Paare auf der Fläche, die in der gesamten Turniersaison bei allen Turnieren die oberen beiden Podestplätze reserviert hatten und somit als Ranglisten Erste und Zweite nach Dresden reisten. Auf der Fläche zeigten beiden Paare eine enorme Nervenstärke und ließen die Konkurrenz mit deutlichem Abstand hinter sich. Michelle und Philipp belegten souverän den Silberrang. Erika und Alex wurden ihrer Vormachtstellung gerecht und zeigten im Vergleich zu den vergangenen Turnieren eine erneute Leistungssteigerung. Als amtierende Deutsche Meister gingen sie an den Start und dominierten wie bereits in der gesamten Saison.

Die Jury wertete die beiden deutlich auf den ersten Platz . „Eine erfolgreiche Saison liegt hinter uns, jetzt folgt der direkte Aufstieg in die B-Klasse. Dies stellt eine enorme Herausforderung für Erika und Alex dar, denn das bedeutet das Überspringen einer Startklasse. Mit Michelle und Philipp, die ein weiteres Jahr in der Juniorenklasse bleiben werden, werden wir daraufhinarbeiten, dass auch im nächsten Jahr der Deutscher Meister der Junioren aus Iserlohn kommt“, bilanziert Margit Tuschen.

Getreu dem Motto „nach der Deutschen ist vor der Deutschen“, stellte das Trainergespann Tuschen/Bäuerle bereits in Dresden die Weichen für die neue Saison, die im September bereits startet und zumindest für die Formationen im November mit ihrer Deutschen Meisterschaft den nächsten Höhepunkt bereithält.

