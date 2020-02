Hannover 96 erkämpft sich den Siegerpokal

Mit Hannover 96 fand der Gebrüder-Nolte-Cup 2020 einen verdienten Sieger. Alle Einnahmen ais dem Fußball-Jugendturnier gehen seit nunmehr zwei Jahrzehnten an die behinderte Bianca Toth aus Letmathe.

Als sich der Turnierverantwortliche des FC Iserlohn, Sascha Clever, mit einigen hochkarätigen Trainerkollegen aus Leipzig, Hannover und Co. beim Abendessen über den reibungslosen Turnierablauf des ersten Tages freute, klingelte sein Handy. Man teilte ihm mit, dass die SG Wattenscheid trotz des Erreichen des zweiten Platzes, der die Qualifikation für die Endrunde am Sonntag bedeutete, nicht antreten wird. Grund hierfür war Personalnot beim Ruhrgebietsverein. So glühten fortan Clevers Telefonleitungen, doch auch den Ausfall einer Mannschaft wusste er zu kompensieren. Eintracht Dortmund sprang ein. Sonst lief aus organisatorischer Sicht alles reibungslos, Clever und sein Team hatten schon im Vorfeld ganze Arbeit geleistet.

Auch eine lange Zeit fehlende Zusage der Stadt, wann die Hemberghalle zur Verfügung stehen würde, konnte den Erfolg des Turniers nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund musste die Organisation aber innerhalb von vier Monaten abgewickelt werden. Mit Union Berlin, Mainz 05 und dem VfB Stuttgart wäre das Teilnehmerfeld noch klangvoller geworden, doch die Jugendteams dieser Vereine waren da schon verplant. So wäre dann auch ein neuer Modus verteilt über drei Turniertage möglich gewesen, was die Wartezeiten verkürzen würde. Daraus wurde aber nichts. Dennoch fand Clever auch lobende Worte. „Die Bereitstellung der Mensa und des VIP-Raumes ist top. Wir können uns nur bedanken.“

Sehr gute Stimmung auf den Rängen in der Hemberghalle

Der Stimmung in der Halle taten die Schwierigkeiten keinen Abbruch, an beiden Tagen zog es zahlreiche Zuschauer an den Hemberg. „Die Halle war gut gefüllt“, freute sich Clever. Einzig die zeitgleiche Terminierung des Jüberg-Cups in Hemer verhinderte wohl ein noch regeres Treiben auf den Rängen. Besonders am Samstag war der Andrang groß, da hier vor allem die heimischen Vertreter aktiv waren. Dem Publikum wurde dabei hochklassiger Fußball geboten, nicht wenige rieben sich die Augen, welche Fähigkeiten am Ball die jungen Spieler an den Tag legten. Ob doppelter Übersteiger oder der Traumpass auf den durchstartenden Mitspieler, die jungen Kicker wussten zu begeistern.

Aus sportlicher Sicht war für Gastgeber FC Iserlohn, der mit zwei U12-Mannschaften in das Qualifikationsturnier startete, nicht viel zu holen. Der Erst- und Zweitvertretung gelang immerhin ein Sieg, für die Endrunde reichte das aber nicht. Die U13 des FCI, die ohne Qualifikation an der Vorrunde teilnahm, holte vier Punkte aus vier Spielen und schied aus. Besser machte es die Jugend von Zweitligist Hannover 96, die in einem spannenden Finale den VfL Bochum mit 11:10 in die Schranken wies.

In 20 Jahren 40.000 Euro für Bianca gesammelt

Der Co-Trainer der Siegermannschaft, Torben Bent, zeigte sich begeistert vom Turnier. Bereits am Samstag Abend reiste seine Truppe an, die Spieler wurden in Gastfamilien untergebracht. „Die Jungs haben sehr gute Rückmeldungen gegeben“, so der Coach. „Es war ein gutes Turnier auf hohem Niveau. Alles ist absolut fair verlaufen“, resümierte er anschließend.

Neben dem sportlichen Aspekt zählt vor allem der soziale Gedanke. Für die gelähmte Bianca wurde das Turnier vor 20 Jahren ins Leben gerufen, 40.000 Euro sind inzwischen an die Familie geflossen, um das Leben mit kostspieligen, aber dringend notwendigen Therapien zu erleichtern. Einnahmen aus einer Tombola, dem Essensverkauf und Spenden, wie von RB Leipzig, die ihre Prämie ablieferten, fließen für diesen Zweck. Einer Neuauflage im neuen Jahr steht nichts im Wege.