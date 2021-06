Handballer-Honig aus Bredenbruch

Bredenbruch. Der frühere HTV-Spieler Christoph Sagner betätigt sich seit vier Jahren erfolgreich als Hobby-Imker.

Der Inhalt des Glases verspricht „Gold vom Sülberg“. Aus Sicht der heimischen Sportszene ist aber ein Name auf dem Etikett des Glases fast noch interessanter. Christoph Sagner zeichnet hier für die Qualität dieses Deutschen Bienenhonigs verantwortlich, und der spielte bis 2008 beim HTV Sundwig/Westig im Rückraum des Handball-Landesligisten eine tragende Rolle, bis ganz plötzlich Schluss war.

Mehrere Verletzungen hatten ihm zugesetzt. Spielen konnte er eigentlich nur noch nach Besuchen beim Physiotherapeuten. So reifte der Entschluss unter der Regie von Trainer Eckart Herzog im Alter von nur 28 Jahren die Hallenschuhe an den Nagel zu hängen. 22 Jahre zuvor hatte er mit dieser Sportart begonnen, unter der Regie von Ute Krause und Lutz Tieck die ersten Schritte in Sachen Handball unternommen.

Auch die beiden Söhne spielten für den HTV

Relativ früh wandte er dem Handball den Rücken zu, trat aus dem Verein aus. Heute hat er noch zu Klaus Hennecke („er war immer die Anlaufstation“) und zu seinem damaligen Mitspieler Martin Miksa regelmäßigen Kontakt. Dennoch spielt bei den Sagners Handball immer noch eine Rolle. Ehefrau Jasmin ist die Tochter von Jürgen Trattner, einem der bekanntesten heimischen Akteure der letzten Jahrzehnte. Finn (15 Jahre alt) und Felix Sagner (17), die beiden Söhne von Christoph und Jasmin, haben ebenso für den HTV gespielt.

Grundsätzlich haben sich aber die Freizeit-Schwerpunkte vor allem bei den Eltern verschoben. „Wir waren viel zu lange in der Sporthalle. Eigentlich sind wir viel lieber in der Natur“, macht Christoph Sagner deutlich. Zehn Minuten sind es auf dem Fußweg vom Wohnhaus zu einem Idyll, das zwischen alten Bäumen zu finden ist. Eine kleine Hütte auf einem gepachteten Grundstück lädt zum Verweilen ein, und wer die Stille genießt, dem fällt das Summen überdurchschnittlich vieler Bienen auf. Schnell fällt der Blick auf zahlreiche Kästen, die immer wieder angeflogen werden.

Die fleißigen Insekten, die in der Summe unglaubliche Distanzen absolvieren, um den nötigen Blütenstaub als Basis für das edle Produkt heranzuschaffen, sind seit 2017 das intensive Hobby Sagners „Ich habe einen Imkerkurs gemacht und meine ersten Bienen bekommen“, berichtet der Familienvater. 14 Völker hat er aktuell zu betreuen. Eines davon beherbergt in der Hauptsaison bis zu 30.000 Bienen. Der aktuelle Jahrgang bietet bislang allerdings noch keine Aussichten auf besonders großen Ertrag. „Es war in den letzten Wochen einfach zu kalt“, so Christoph Sagner, bei dessen Produkt es sich um einen Mischhonig handelt.

Nachhaltigkeit besitzt für ihn einen hohen Stellenwert

Doch er ist auch ein Tüftler, der vor allem nachhaltig produzieren möchte. Die Herstellung von Hochprozentigem mit Honig hat er bereits erprobt und entsprechende Flaschen werden unter dem Namen „Tottobiene“ auch vermarktet. Das nächste Produkt soll Met, ein Honigwein, sein. Vermutlich wird auch dieses Getränk seinen Spitznamen „Totto“ aus der Zeit als Handballer tragen. Die Erfahrungen über die Möglichkeiten, die Honig bietet, tauscht er mit Gleichgesinnten im Verein „Bienenfreunde Elfenfohren“ aus.

Begeistert hat er für dieses Hobby übrigens auch seinen Freund Martin Miksa, der unlängst als Neu-Imker eingestiegen ist. Neben der beinahe täglichen Visite bei den Bienen nimmt vor allem die „Ernte“ viel Zeit in Anspruch. „Zweimal im Jahr ist da ein komplettes Wochenende schnell weg“, erläutert Christoph Sagner. Die Ernte selbst findet hauptsächlich in der heimischen Honigküche statt, die er eigens eingerichtet hat. Doch die angesprochene punktuelle Arbeitsverdichtung soll keineswegs als Beschwerde herüberkommen. Er genießt die Zeit draußen. Als Tischler baut er auch die Bienenkästen selbst. Holzreste („ich kann so ein gutes Material nicht wegwerfen“) verwendet er für den Bau von Nistkästen.

Seine Liebe zur Natur und zur Heimat dokumentiert er aber auch mit anderen Arbeiten. So hat er eine 3,50 Meter lange Bank für Wanderer im Wald aufgestellt, die optisch ein echter Hingucker ist und echten Sitzkomfort bietet. In der Nähe seines Wald-Domizils weist er auf einen prachtvollen Wegweiser hin, den er selbst angefertigt hat. Doch auch damit erschöpft sich sein Ideenreichtum längst nicht. Daheim hat er einen Holzbackofen gebaut, und zuletzt kam noch ein Badezuber in den Garten, der im Winter entsprechend aufgeheizt wird. Dann dient dieser Entspannungsort auch schon mal für jene geselligen Momente, die er beim Handball als „dritte Halbzeit“ immer so sehr geschätzt hat.

