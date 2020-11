Hallensaison ist fraglich

Iserlohn. Die letzte Freiluftmeisterschaft dieses Jahres hatten die Leichtathleten für das kommende Wochenende geplant. In Breckerfeld sollten die westfälischen Crossmeisterschaften über die Bühne gehen. Während des Lockdowns können die nicht stattfinden, und einen neuen Versuch will man im Frühjahr starten. Etwas komplizierter wird es mit den Wettkämpfen, die gewöhnlich im Januar und Februar im Kalender stehen. Wird es überhaupt eine Hallensaison geben?

„Vom westfälischen Verband gibt es noch keine Entscheidung. Aber wenn man weiß, welche Massen normalerweise bei Wettkämpfen in Dortmund zusammenkommen, dann kann man sich das im Moment nicht vorstellen“, sagt Ansgar Bochynek, der Vorsitzende des Kreis-Leichtathletikausschusses. Die heimischen Vereine wären in der Halle ausschließlich in der Teilnehmerrolle, als Veranstalter sind sie erst wieder in der Freiluftsaison 2021 gefordert. Was Landesmeisterschaften anbelangt, will der FLVW bei jenen Klubs die Bereitschaft zur Ausrichtung ausloten, die in der letzten Saison die Organisation übernehmen wollten, aber coronabedingt nicht zum Zuge kamen. Sobald der Verband seine Rahmenplanung für 2021 bekannt gegeben hat, will Bochynek eine Videokonferenz der Kreisvereine anberaumen, um die Wettkämpfe vor Ort zu terminieren. „Wir müssen ganz normal planen und die Stadien vorsorglich reservieren“, sagt der Iserlohner.

Dass vor Ort kein Trainingsbetrieb im Stadion erlaubt ist, quittiert er einerseits mit Bedauern, andererseits mit Verständnis. „Die Stadt will wohl alle Sportler gleich behandeln.“ Aber gemäß Corona-Schutzverordnung des Landes ist leichtathletisches Training von zwei Personen zulässig.