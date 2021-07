Gute Ergebnisse beim Check der Iserlohner Fußballerinnen

Iserlohn. Die Fußballerinnen des FC Iserlohn haben vor dem Start der Vorbereitung einen umfassenden Test absolviert.

Nach monatelanger Pause wollte Simon Naujoks, der sportliche Leiter der Frauenfußballabteilung des FC Iserlohn, einen anderen Einstieg in die Vorbereitung. Gerade weil man so lange nicht sportartspezifisch trainieren konnte, sollte ein Leistungscheck wichtige Aufschlüsse über die aktuelle Form der Spielerinnen liefern.

So herrschte am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz des Hemberg-Nordhangs viel Betrieb, denn nacheinander absolvierten die FCI-Vertretungen der Frauen sowie der U23, U17, U16 und U15 die insgesamt elf Stationen. Sechs Fußballerinnen, die an diesem Tag verhindert waren, hatten eine Woche zuvor eine Proberunde absolviert, bei der die Verantwortlichen auch prüfen konnten, ob sich das Testprogramm wie geplant über die Bühne bringen ließ. Am Sonntag waren dann 74 Spielerinnen zur Stelle.

Leistungstest soll zu einer festen Einrichtung werden

„Alles hat wie am Schnürchen geklappt, weil unsere Trainer und die Eltern sehr gut mitgemacht haben“, freute sich Naujoks. Ihm ging es nicht darum, die Spielerinnen zu bewerten. „Sie sollen sich selbst überprüfen und in verschiedenen Bereichen Informationen über ihre Stärken und Schwächen sammeln“, sagte der sportliche Leiter. Gefordert waren Ausdauer, Sprintfähigkeit, Sprungkraft (hoch und weit) oder Passgenauigkeit. Weitere Stationen widmeten sich Dribbling, Ball hochhalten oder Torabschluss. Was fehlte, war die Messung der Schusskraft, weil das zugehörige Gerät einen Defekt hatte. Doch dieser Test soll im Laufe der nächsten Wochen nachgeholt werden.

Es wurde somit am Hemberg reichlich gezählt, gemessen und die Stoppuhr betätigt, und nachdem alle Werte dokumentiert worden waren, zeigte sich Simon Naujoks sehr zufrieden. „Dass alle toll mitgezogen haben, freut uns natürlich. Und wir als Trainer sind angenehm überrascht, denn die Spielerinnen haben viele richtig gute Ergebnisse erzielt, die wir nach der langen Pause so nicht erwartet hatten.“

Der Leistungscheck soll künftig zu einer festen Einrichtung und nach Naujoks Vorstellungen über fünf Jahre konsequent durchgeführt werden, um die Leistungsentwicklung aufzeigen zu können. Eigentlich hatte er jeweils eine Aktion im Sommer und im Winter vorgesehen, doch in diesem Jahr plant er bereits im Herbst den nächsten Test. Und dann, so seine Hoffnung, sollen die ermittelten Werte noch ein ganzes Stück besser sein als am letzten Sonntag. Naujoks’ Fazit: „Bei allem, was wir tun, geht es uns um die Ausbildung. Unsere älteste Spielerin ist 21, und unser Ziel ist es, wirklich allen systematisch dabei zu helfen, sich kontinuierlich weiter zu verbessern.“

