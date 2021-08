Fußball „Gut Pfiff“: Spielleiter in der Vorbereitung

Iserlohn. Die Schiedsrichter feilen mit Leistungstests und Regelkunde an ihrer Form für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes.

Nicht nur die Fußballerinnen und Fußballer stecken mitten in der Saisonvorbereitung: Auch die Schiedsrichter feilen mit Leistungstests und Regelkunde an ihrer Form für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Nach einer coronabedingten Zwangspause haben die Unparteiischen des Fußballkreises Iserlohn sich kürzlich in Bösperde im Rahmen einer Monatsschulung wieder zu einer Präsenzveranstaltung getroffen.

„Schön, dass Ihr hier seid und wir uns nicht nur über die Kamera sehen“, begrüßte Lars Lehmann, Vorsitzender im Kreisschiedrichterausschuss (KSA), die versammelten Kollegen. Lehmann sprach aufgrund der Pandemie von einer schweren Phase, die noch nicht beendet sei: „Langsam bewegen wir uns Richtung Normalität, müssen aber verantwortungsvoll handeln.“ Die versammelten Unparteiischen gingen bei ihrer Tagung mit gutem Beispiel voran, hatten die Sitzgelegenheiten der Corona-Schutzverordnung entsprechend im Schachbrett-Muster aufgebaut und trugen bis zur Einnahme ihres Platzes auch eine Maske. Lehmann ermunterte die Schiedsrichter, auch bei ihren Testspiel-Einsätzen coronakonform zu handeln und für das Thema weiter zu sensibilisieren.

Aus aktuellem Anlass ging der KSA-Vorsitzende auch auf die jüngste Entlassung eines aus dem Kreis stammenden Schiedsrichters ein, der über das soziale Netzwerk Facebook den SV Deilinghofen/Sundwig verunglimpft hatte. „Wer solche Aussagen macht, kann das Amt des Schiedsrichters nicht mehr ausüben“, verdeutlichte Lehmann.

Unparteiische wollen Spesen spenden

Schiedsrichter-Pressewart Dirk Sodenkamp ergänzte in diesem Zusammenhang mahnend an die versammelten Unparteiischen: „Die sozialen Medien sind öffentlich. Überlegt Euch genau, was Ihr da schreibt und denkt lieber noch ein zweites Mal nach, bevor Ihr etwas postet.“ Ein unangemessener Beitrag könne nicht mit einer emotionalen Affekthandlung erklärt werden, das sei keine Entschuldigung.

Lehmann ging auch auf die Hochwasser-Katastrophe ein und stellte die Solidarität in den Vordergrund. Bei den Benefiz-Spielen des FC Iserlohn haben die Unparteiischen beispielsweise auf die Spesen verzichtet. „Wir wollen als Schiedsrichter aber noch mehr machen und einen Beitrag leisten“, sagte Lehmann und sprach von einer Spendenaktion zum Saisonauftakt: Hier sollen die Unparteiischen auf freiwilliger Basis ihr Honorar spenden – „jeder so viel, wie er kann: Die Geste zählt“, sagte Lehmann.

Schiedsrichter-Lehrwart übernahm dann die mit Video-Material unterstützte Schulung zur neuen Auslegung der Handspiel-Regel, wobei ein reger und fachlicher Austausch den Lerneffekt prägte. Schmale schloss mit einem Credo: „Gut Pfiff.“

