Iserlohner Taekwondo-Talent Gümüs sichert sich EM-Ticket

Sofia/Iserlohn. Schützling von Trainer Carlos Esteves überzeugt bei den „Multi Games“ in Sofia.

Das Training nähert sich allerorten dem Normalbetrieb, aber Wettkämpfe inklusive hochrangiger Meisterschaften sind oftmals noch nicht in gewohnter Form möglich. Im Taekwondo sieht das anders aus. Laura Goebel vom TKD Center Iserlohn hat in den letzten Wochen beachtliche Erfolge erzielt, und jetzt ziehen ihre Vereinskameraden nach. Wie Feyyaz Gümüs.

Der 14-Jährige reiste mit Trainer Carlos Esteves zu den „Multi European Games“ nach Sofia, wo es für die Kadetten um die Qualifikation zur Europameisterschaft ging. Und in der Klasse bis 45 Kilo gewann der Iserlohner seine vier Kämpfe gegen Kontrahenten aus Griechenland, Rumänien, Bulgarien und Slowenien souverän mit bis zu 15 Punkten Vorsprung und sicherte sich den Titel. „Es macht mich stolz, wie mein Goldjunge aufgetreten ist“, kommentierte Esteves.

Laurenz Braun hofft auf nächste Qualifikationschance

Hinter Talenten wie Feyyaz Gümüs liegt schließlich eine schwere Zeit, denn auch nach dem Ende des Lockdowns für Kaderathleten mussten intensive Trainingseinheiten genügen, um die Form zu entwickeln. Das geschah nicht nur vor Ort, sondern auch in Stützpunkten wie Swisstal, Dormagen und Wuppertal. Dort gab es die Möglichkeit, sich mit starken Gegnern zu messen und zu lernen. Dabei standen ihm zuweilen auch leistungsstarke Mädchen gegenüber, gegen die er verlor.

„Für ihn war das schwierig, gegen ein Mädchen normal zu kämpfen, aber er darf sich auch nicht einfach verprügeln lassen,“ übte der Coach deutliche Kritik, die in den folgenden Trainingswochen fruchtete. Gümüs absolvierte das Pensum bravourös und machte vor Sofia noch einmal einen Leistungssprung. Weil beide Finalisten dieses Turniers automatisch für die Kadetten-EM gesetzt sind, die vom 26. bis 28. August in Estland stattfinden, kann sich der Iserlohner nun konsequent auf diesen Höhepunkt vorbereiten.

Den hat auch noch Laurenz Braun im Visier, der gleichfalls für Sofia gemeldet war. Doch ein Corona-Verdachtsfall in seinem Umfeld machte ihm einen Strich durch die Rechnung, so dass er daheim bleiben musste. In der Klasse bis 53 Kilo hätte er durchaus Finalchancen besessen. Im Juli Monat soll es aber noch eine nationale Qualifikationsmöglichkeit in Nürnberg geben, so dass die EM-Hoffnung weiterlebt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe