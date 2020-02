Iserlohn. Bei der Kreismeisterschaft in der Hemberghalle haben Dritt- und Viertklässler viel Spaß. Der Sieg geht nach Lüdenscheid.

Grundschüler aus Sümmern turnen auf zweiten Platz

Die Ernst-Welke-Grundschule aus Lüdenscheid hat ihren Ruf als Turn-Talentschmiede bestätigt. Als sich in der Hemberghalle unter der Federführung der Grundschule Sümmern die Dritt- und Viertklässler von zehn verschiedenen Grundschulen aus dem Märkischen Kreis einfanden um ihren Kreismeister zu ermitteln, landeten die Lüdenscheider wie schon im vergangenen Jahr auf Platz eins.

Übungen an acht verschiedenen Stationen mussten absolviert werden. Dabei versuchten die Teams, die sich aus je sechs Mädchen und Jungen zusammensetzten, nach Möglichkeit das Maximum von 60 Punkten pro Station zu erreichen – sei es beim Balancieren auf einer umgedrehten Bank oder bei der Kletterübung an den Tauen. Insgesamt hätten also 480 Punkte erreicht werden können. Das schaffte zwar kein Team, aber mit 458 Punkten waren die Lüdenscheider nah dran. 15 Punkte weniger erreichte das Team der Grundschule Sümmern, das also mit 443 Zählern auf Platz zwei landete.

Ebenfalls an den Start gingen aus Iserlohn die Südschule, die Grundschulen Hennen, Auf der Emst, Im Wiesengrund und Bartholomäus. Insgesamt tummelten sich 120 bestens betreute und hochmotivierte Kinder in der Halle. „Es mangelte ans Nichts“, freute sich Anke Luther, Rektorin der Grundschule Sümmern, die damit den vielen Helfern dankte, die vom Märkischen Gymnasium, dem TuS Lendringsen (Kampfrichter) sowie weiteren Vereinen und Schulen kamen, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schüler der Hundertwasser-Schule aus Altena organisierten einen Waffelverkauf. Mit ihrem ersten Platz haben sich die Ernst-Welke-Grundschüler für das Bezirksfinale im Turnen qualifiziert, das am 23. Juni in Hamm ausgetragen wird. Dort treffen die Lüdenscheider auf die weiteren Kreismeister aus dem Regierungsbezirk Arnsberg.

Und es sind längst nicht nur die Turn-Talente gefragt. Vergleichbare Wettbewerbe auf Kreisebene werden auch im Basketball (19. Februar, Matthias-Grothe-Halle), Schwimmen (3. März, Seilerseebad), Volleyball (1. April, Turnhalle der Grundschule Sümmern) und im Fußball (8./9. Juni in Lüdenscheid) ausgetragen. Am 27. Mai treffen sich die Leichtathletik-Talente im Felsenmeerstadion.