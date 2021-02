Großer Triumph nach einem schweren Jahr

Iserlohn. Laura Goebel hat sich für die Taekwondo-Europameisterschaft bei den Senioren qualifiziert.

In Zeiten des allgemeinen Stillstands ist das ein echter Paukenschlag. Laura Goebel, Taekwondo-Ass vom TKD Center Iserlohn, hat sich beim Qualifikationswettkampf in Nürnberg das Ticket für die Europameisterschaften gesichert. Für die 18-Jährige kommt es Anfang April in Sofia somit zur Premiere bei einer Senioren-EM.

„Nach elf Monaten ohne echten Wettkampf ist es toll, dass ich das geschafft habe, und es gibt mir enorm viel Schwung für dieses Jahr“, betont die Iserlohnerin. Als Bundeskaderathletin genoss sie in den letzten Monaten Privilegien beim Training, und seit die Halle am Stenner-Gymnasium für die Toptalente wieder öffnen durfte, kann sie unter der Regie von Carlos Esteves gezielt trainieren. Was sich jetzt ausgezahlt hat. Aber ohne ihre Leistungsbereitschaft in den Lockdownzeiten wäre wohl keine gute Grundlage erhalten geblieben.

Intensive Heimarbeit während des Lockdowns zahlt sich aus

„Als wir nicht in die Halle durften, habe ich mir Matten für die Garage besorgt und einen Sandsack dort aufgehängt. Mittlerweile habe ich auch ein Laufband“, beschreibt sie die guten Voraussetzungen für effektive Arbeit daheim. In der Halle, bei den sportartspezifischen Übungen, hat sie Trainingspartner. Hier wird intensiv an der Technik gefeilt, und als hilfreich haben sich die Sparringstage im Landesstützpunkt in Bonn erwiesen. „Da waren die Besten aus NRW dabei, und man hat die vorhandenen Defizite gut sehen können. Das war wirklich effektiv“, sagt Carlos Esteves.

Aber echte Wettkämpfe sind noch einmal etwas anderes. Vor einem Monat kam die Mitteilung, dass bei einem Qualifikationswettkampf die deutsche EM-Teilnehmerin ermittelt werden soll, und neben Laura Goebel wurden dafür die amtierende Meisterin Vanessa Beckstein und die an Position eins gesetzte Jasmin Richter nominiert. Die Iserlohnerin intensivierte daraufhin ihr Trainingspensum, aber als es in Nürnberg auf die Matten ging, merkte sie sehr schnell, wie sich echter Wettkampfmodus anfühlt. „Man kann sehr gut trainieren, aber der Druck ist nicht da. Ich habe eine Weile gebraucht, um in den Kampf hineinzufinden.“

„Sie hat nicht richtig getroffen, es fehlte etwas an Präzision“, erläuterte Carlos Esteves den anfänglichen Rückstand gegen Beckstein. Das Duell musste jedoch noch einmal neu gestartet werden, weil ein Austausch der Westen und des gesamten Systems erforderlich wurde. Und je länger der Kampf dauerte, desto mehr hatte ihn Laura Goebel im Griff. Am Ende stand es 15:8, und im folgenden Duell mit Jasmin Richter dominierte sie beim 11:1 fast nach Belieben. „Sie war total cool und selbstsicher. Eine absolute Topleistung“, lobte der Coach.

Die beiden werden nun in die intensive EM-Vorbereitung einsteigen. Für die 18-jährige, die bereits U21-Europameisterin war, wird es der erste große Titelkampf in der Seniorenklasse, und auf dem Weg dorthin wird sie neben weiteren Lehrgängen Anfang März ein internationales Turnier in Sofia bestreiten. Über ihre Chancen bei der EM will sie ungern spekulieren, schließlich dürfte sie eine der jüngsten Teilnehmerinnen sein. „Ich kenne die Stärke der Konkurrenz nicht, und im Ranking werde ich wohl ziemlich weit hinten liegen und bekomme vielleicht sofort eine sehr starke Gegnerin,“ sagt Laura Goebel. Aber nach dem weitgehend wettkampffreien Jahr 2020 hat ihr der Erfolg von Nürnberg viel Auftrieb gegeben. Und das soll auch die europäische Elite zu spüren bekommen.