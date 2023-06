Iserlohn Roosters: Poss setzt auf Weltmeister Deutschland

Iserlohn. Erstmals hat Deutschland im Finale gegen Kanada die Chance auf den WM-Titel. Roosters-Coach Greg Poss setzt dabei auf das DEB-Team.

Das letzte richtige WM-Finale ist schon 93 Jahre her. Vor 70 Jahren gewann Deutschland mal eine Silbermedaille, das Turnier mit nur vier Nationen hatte jedoch nicht das Gewicht einer Eishockeyweltmeisterschaft. Der Finaleinzug 2023 hat daher einen ganz anderen Stellenwert. Heute Abend ab 19:20 Uhr kämpft das DEB-Team gegen Kanada um Gold.

Zwar ist im deutschen Team kein aktueller Spieler aus Iserlohn mit dabei, dennoch dürfte das Finale die heimischen Eishockeyfans mindestens genauso elektrisieren wie das Olympia-Finale 2018. Die Silbermedaille von damals soll nun durch das WM-Gold gekrönt werden.

Roosters-Trainer Greg Poss verfolgt die Weltmeisterschaft in Finnland und Riga von seinem Wohnort Fort Myers in Florida. Vor dem Halbfinale Deutschland gegen die USA stellte sich die Frage, zu wem der Amerikaner Greg Poss hält. „Ich drücke Deutschland die Daumen! Es ist sehr gut für die DEL, die Roosters und das deutsche Eishockey, wenn Sie die US-Boys schlagen.“

Als früherer Bundestrainer von Oktober 2004 bis Dezember 2005 steht ihm das DEB-Team immer noch näher als die Auswahl seines Heimatlandes. Was auch für den aktuellen Bundestrainer Harold Kreis als gebürtigen Kanadier gilt, der vor 45 Jahren nach Deutschland kam. „Auf meinem Herzen ist kein Ahornblatt. Ich bin so lange hier, ich fühle mich zu 100 Prozent als Deutscher.“

Wenn es heute gegen das Mutterland des Eishockeys, Kanada geht, muss Greg Poss nicht lange auf die Frage nach dem Finalsieger überlegen: „Deutschland!“, antwortet er in der Schnelligkeit per Direktabnahme einer Vorlage. Nach den drei Auftaktniederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA fuhr das Team von Bundestrainer Harold Kreis gegen Dänemark, Österreich, Ungarn, Frankreich, Schweiz und eben die USA sechs Siege ein. Wie in den Liga-Play-offs steht nun in Spiel sieben die finale Entscheidung an.

Der erste WM-Titel für die deutsche Eishockeynationalmannschaft dürfte die Halbfinal-Aussagen des 58-jährigen Roosters-Coaches nochmal untermauern.

