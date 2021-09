„Glücksgriff“ für die HTV-Oberligafohlen

Hemer. Handball-Oberligist HTV Hemer startet in die neue Saison. Das Saisonziel lautet: Klassenerhalt.

Auf dem aktuellen Teamfoto von Handball-Oberligist HTV Hemer steht HTV-Coach Pedro Alvarez im Zentrum: Die exponierte Position des Trainers steht für die neuen Strukturen, die der Club geschaffen hat und die HTV-Vorstandsmitglied Rüdiger Vorhoff beim Gespräch zum Saisonauftakt im Vereinsraum im Grohe-Forum wie folgt beschreibt: „Früher hatten wir einen Trainer für die erste Mannschaft, der auch wirklich ausschließlich für die erste Mannschaft zuständig war. Pedro hat eine viel größere Bedeutung, er koordiniert die Trainingsarbeit für den gesamten Verein, davon werden wir profitieren. Er entwickelt und formt unsere jungen Spieler.“

Das Saisonziel lautet Klassenerhalt

Mit einem der jüngsten Senioren-Kader der Vereinsgeschichte beginnt für den HTV heute mit der Partie beim VfL Gladbeck (Riesener Halle, 19.30 Uhr) die neue Saison. Ohne die von Vorhoff als „Kindergärtner“ bezeichneten Philip Trattner, Bosko Bjelanovic im Mittelblock sowie Srzgyan Ilicin auf Außen und Marko Jurakic im Tor läge das Durchschnittsalter noch nicht einmal bei 20 Jahren. Selbst Teamkapitän Basti Frenzel hebt bei den HTV-Oberligafohlen mit 23 Jahren schon den Schnitt.

Für Trainer Alvarez haben diese Rechenspiele keine Bedeutung: „Jung oder Alt, das ist mir egal. Das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Was wir wollen, ist gut spielen, das ist die Motivation für einen Trainer.“ Alvarez weiß natürlich um die noch fehlende Routine seiner jungen Schützlinge, benennt aber zwei kompensatorisch wirkende Tugenden: „Wir brauchen Mut und Selbstvertrauen.“

In der Vorbereitung hat Alvarez intensiv an der individuellen Förderung seiner Spieler und der Verbesserung im Kollektiv gearbeitet. Als Saisonziel gibt der Coach den Klassenerhalt aus. In der zweigeteilten Oberliga hätte seine Mannschaft diesen bereits sicher, wenn sie nach den acht Spielen der Hinrunde auf dem vierten Platz oder besser läge – falls nicht, müsste in der Abstiegsrunde noch gezittert werden.

Langfristige Zusammenarbeit mit Alvarez im Visier

Die Verantwortlichen wollen langfristig mit ihrem Trainer zusammenarbeiten und haben entsprechend ambitionierte Ziele: „Wir wollen aus der Jugend wachsen, Pedro ist dabei ein entscheidender Faktor. Wir haben keinen festen Zeitplan, aber natürlich peilen wir die dritte Liga an“, unterstreicht Vorhoff das HTV-Konzept.

Der Trainer wünscht sich noch einen Riesen für den Mittelblock, um Zement in der Defensive anrühren zu können und perspektivisch noch einen Shooter für den Rückraum. Der aktuelle 20er-Kader hat seine Tauglichkeit in der Vorbereitung schon unter Beweis gestellt, beispielsweise in den Partien gegen Drittligisten wie SG Schalksmühle-Halver oder ASV Hamm II trotz Niederlagen spielerisch überzeugt – die Konstanz fehlte insgesamt noch.

Gelegentliche Leistungsschwankungen erachtet der Coach für junge Spieler im Entwicklungsstadium aber als völlig normal und kalkuliert diese auch für die Meisterschaft ein. Die Mannschaft werde aber mit den Herausforderungen wachsen. Der Coach hat den Auftaktgegner VfL Gladbeck bei der letzten 21:27-Testspielniederlage gegen den TV Aldekerk vor Wochenfrist selbst unter die Lupe genommen – die kompakte Einschätzung lautet: „Eine robuste und spielstarke Mannschaft.“

Alvarez war bei Benfica Lissabon tätig, für Nachwuchsnationalmannschaften in seinem Heimatland verantwortlich und hat vor der Verpflichtung durch den HTV im Frühjahr 2020 zuletzt den HC Bruck in der zweiten österreichischen Liga gecoacht. „Pedro ist ein echter Glücksgriff, ich habe über ihn auch selbst wieder richtig Bock, mich im Verein zu engagieren“, sagt Stefan Flügge, ehemaliger Deutscher Jugendmeister mit dem OSC Dortmund und nun wieder als HTV-Sportberater tätig.

VfL Gladbeck setzt auf 3G

300 Zuschauer, darauf einigte sich Tim Deffte, VfL-Handballchef, mit der Stadt Gladbeck, dürfen in der Riesener-Halle an der Schützenstraße gegen den HTV Hemer dabei sein. Zuschauer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Tim Deffte betont: „Wenn 300 Fans in der Halle sind, werden wir weitere Besucher abweisen.“ In der Halle gilt Maskenpflicht. Eine limitierte Ticketanzahl gibt’s im Netz und den Rest an der Abendkasse.

