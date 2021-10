Gezielter Blick der Kangaroos

Iserlohn. Nach der ersten Saisonniederlage haben sich die Iserlohn Kangaroos schnell wieder aufgerichtet. Die Blickrichtung gilt dem Topspiel daheim.

Basketball-Zweitligist Iserlohn hat die erste Niederlage verdaut. „Die Sixers waren gut auf uns vorbereitet“, analysierte Kangaroos-Kapitän Joshua Dahmen. Tatsächlich hatten die Gastgeber alles, was in ihren Reihen Rang und Namen hat, aufgefahren. Gleich fünf Akteure, die auch in der höchsten deutschen Basketball-Liga (BBL) beim Kooperationspartner Mitteldeutscher BC im Kader stehen, liefen bei den „Sixers“ auf: Hendrik Warner, Evans Rapieque, Sandro Antunovic, Robin Danes und Vincent Friederici steuerten gemeinsam auch mehr als die Hälfte der Punkte bei.

Gegen die mit diesem BBL-Quintett stark besetzten Sandersdorfer waren die Kangaroos lange mehr als nur ebenbürtig, wie auch Kapitän Dahmen in seiner Spielbetrachtung verdeutlicht: „Am Ende fühlt es sich für uns gerade so an, dass wir einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben und uns aufgrund der vielen Turnover selbst geschlagen haben.“ Die von Headcoach Dennis Shirvan ebenfalls monierten unnötigen Ballverluste machten also den Unterschied und führten zur 85:96-Niederlage. Auch wenn die Kangaroos ohne Tabellenpunkte die Heimreise antreten mussten, zeigte sich der Trainer – mal abgesehen von der hohen „Turnover“-Anzahl – nicht unzufrieden: „Über weite Strecken war es ein ordentliches Spiel.“

Wolmirstedt am Samstag in der Matthias-Grothe-Halle

Nun gilt die Blickrichtung bereits dem bevorstehenden Topspiel gegen den ungeschlagenen Aufsteiger SSB Baskets Wolmirstedt (Samstag, 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle). Im Duell der „Liga-Neulinge“ gewann Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) deutlich mit 94:67 gegen die Dragons Rhöndorf und wahrte damit eine makellose Bilanz mit vier Siegen aus vier Spielen. Die Mitteilung des Iserlohner Basketball-Zweitligisten formuliert das Ansinnen für die kommende Partie treffend: „Die Kangaroos schütteln sich nach der Niederlage in Sandersdorf und werden mit den eigenen Fans im Rücken Vollgas geben, um Wolmirstedt die erste Saisonniederlage beizubringen.“

Neben dem kommenden Kangaroos-Gegner haben auch noch die Baskets Münster eine weiße Weste und am vergangenen Wochenende ihre Klasse beim 94:72 bei Rist Wedel unter Beweis gestellt. Nach den ersten vier absolvierten Spieltagen bahnt sich in der Nord-Gruppe der Pro B eine Drei-Klassen-Gesellschaft, wobei Hamburg am Tabellenende noch ohne Punkt und damit auch schon unter Druck geraten ist. Die Kangaroos liegen im oberen Bereich und können am Samstag zeigen, dass sie zu den stärksten Teams der Liga gehören.

In der Süd-Gruppe schwingen die Dresden Titans das Zepter und liegen vor Koblenz und der „Orange Academy“, der Nachwuchsmannschaft von BBL-Club Ulm.

