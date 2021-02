Gewohnte Arbeit, ungewohnter Rahmen

Dortmund/Iserlohn. Neun heimische Kampfrichter waren bei den Deutschen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften im Einsatz.

Es war das erste Highlight des Jahres 2021 für die Leichtathleten: Die Deutschen Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle. Und mit dabei waren neun Kampfrichter aus dem heimischen Leichtathletik-Kreis, primär aus den Reihen des LAZ Iserlohn und des TV Deilinghofen. Die Voraussetzungen waren aufgrund der Corona-Pandemie für Anke Bochynek, Gabi Haschke, Christian Ritter (Kampfgericht Stabhochsprung), Carina Post, Christiane Gödde, Christoph Schulte (Weitsprung), Wolfgang Rath (Innenraumkontrolle), Ralph Hoffmann und Ansgar Bochynek (Bahnteam) aber völlig anders, als man es ansonsten gewohnt ist.

Erst der Schnelltest, dann der Zutritt zur Körnig-Halle

Gesundheits- und Ordnungsamt der Stadt Dortmund hatten das umfangreiche und detaillierte Hygienekonzept des Deutschen Leichtathletik-Verbandes im Vorfeld abgesegnet. Und das hatte es für alle Beteiligten in sich. Es begann schon mit der Ankunft am Parkplatz der Kampfrichter und Betreuer (für die Aktiven gab es einen separaten Parkplatz): Niemand durfte das Fahrzeug ohne einen negativen Schnelltest in Richtung Wettkampfhalle verlassen. Dort durfte man keine Speisen und Getränke zu sich nehmen, das war nur in einem zugeteilten Außenbereich möglich. Und die Abstands- und Hygieneregeln wurden von einem Corona-Beauftragten streng überwacht. So war das Tragen einer FFP2-Maske pflicht, die Sportler durften diese nur beim Aufwärmen und während des Wettkampfes absetzen.

Zuschauer waren in der Halle nicht zugelassen, und es gab ein deutlich reduziertes Teilnehmerfeld mit nur 250 Aktiven. Trotz dieser Umstände gab es einige sehr gute Leistungen und auch etliche Qualifikationen für die Hallen-Europameisterschaften. „Wir mussten uns auf unsere Arbeit konzentrieren, und die war ja nicht viel anders als sonst“, beantwortete Ansgar Bochynek, der Chef des Kreis-Leichtathletikausschusses und des LAZ, die Frage nach den Unterschieden zu normalen Wettkämpfen.

Erster Bahnwettkampf in Iserlohn steht auf der Kippe

„Aber es war natürlich viel leiser, mit Publikum ist normalerweise eine tolle Stimmung in der Halle. Dennoch hat es uns allen viel Spaß gemacht.“ Dass gleich neun Kampfrichter aus dem heimischen Kreis eingeladen wurden, spricht für deren anerkannt hohe Kompetenz, aber eine Nominierung in dieser Größenordnung ist bei nationalen Titelkämpfen in der Nachbarschaft auch nicht ungewöhnlich.

Sie alle würden gern im Sommer wieder vor Ort einen reibungslosen Ablauf von Leichtathletikwettkämpfen garantieren, doch derzeit ist nicht einmal organisierter Trainingsbetrieb im Stadion möglich. In Iserlohn stehen für den 2. Mai die NRW-Teamwettkämpfe der Senioren auf dem Programm, doch Ansgar Bochynek befürchtet, dass daraus nichts wird und diese verschoben werden. Dennoch ist die Hoffnung groß, dass die Bahnsaison nicht wie im letzten Jahr erst im August ins Rollen kommen kann. Die Hallenmeisterschaften in Dortmund haben schließlich gezeigt, dass mit einem guten Konzept Wettkämpfe problemlos durchgeführt werden können.