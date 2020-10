Gegner der Gegensätze warten auf das Westfalenliga-Duo

Iserlohn. Der FC Iserlohn empfängt den hochkarätig besetzten Neuling TuS Bövinghausen, Borussia Dröschede fährt zu Schlusslicht FSV Gerlingen.

Es sind Gegner von ziemlich unterschiedlichem Kaliber, mit denen sich die beiden heimischen Fußball-Westfalenligisten am Sonntag auseinandersetzen müssen. Aufsteiger Bövinghausen, der beim FC Iserlohn antritt, schreibt man ein oberligataugliches Ensemble zu, während Dröschedes Gastgeber FSV Gerlingen in den letzten Woche Mühe hatte, echte Ligatauglichkeit nachzuweisen.

FC Iserlohn - TuS Bövinghausen. Max Borchmann, der FCI-Trainer, hatte in seiner Brünninghausener Zeit bereits Gelegenheit, sich mit den Qualiäten einiger Akteure des Sonntagsgegners auseinanderzusetzen. Die spielten damals für Westfalia Herne in der Oberliga und garantieren zusammen mit anderen namhaften Spielern die Qualität des Dortmunder Klubs. „Das ist mit der Beste, was die Liga zu bieten hat,“ spricht der Coach mit Hochachtung vom Gegner. Körperlich stark, spielerisch abgeklärt, reichlich individuelle Klasse: Da kommt also ein dicker Brocken auf die junge Iserlohner Mannschaft zu.

„Wenn man keine sehr gute Leistung abrufen kann, wird es schwierig gegen die“, weiß Borchmann. Und er konkretisiert diese Einschätzung. „Wir brauchen eine gute Organisation gegen den Ball und müssen viel Laufarbeit leisten, wenn wir ausgespielt werden.“ Und weiter: „Wir brauchen den Willen und den Ehrgeiz, um in die richtige Position zur Verteidigung zu kommen.“ Dass man darüber hinaus anders als bei der unnötigen Niederlage in Deuten im Abschluss konsequenter sein muss, ist für ihn ohnehin klar. Und allzu viele Chancen dürfte der Gegner dem FCI nicht gestatten.

Personell ändert sich wenig, ob der zuletzt schmerzlich vermisste Mathieu Bengsch (Leistenverletzung) wieder mit angreifen kann, ist eher unwahrscheinlich.

FSV Gerlingen - Borussia Dröschede. Fünf Spiele, null Punkte, 1:18 Tore, letzter Platz: Für Gerlingen ist die Saison bisher restlos enttäuschend verlaufen, und die Borussia will natürlich nicht diejenige Mannschaft sein, die als erste Aufbauhilfe leistet. „Angesichts der Bilanz des Gegner ist unser Ziel klar“, sagt Trainer Dragan Petkovic, der allerdings auch einräumt, dass seine Elf nach der Niederlage gegen Brünninghausen etwas angeknockt ist.

„Gerlingen weiß das und wird es nutzen wollen,“ lautet seine Mahnung. Er stellt sich auf einen Gegner ein, der ganz auf Kampf setzen wird. „Technisch und taktisch haben wir Vorteile, aber wir müssen auf jeden Fall mehr Leidenschaft zeigen als in der letzten Woche.“ Petkovic fordert unmissverständlich eine klare Steigerung und erwartet, dass die Fehlerquote gesenkt wird. „Wenn uns das gelingt, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.“ Personell ändert sich wenig, zu den Langzeitverletzten gesellt sich der gesperrte Kubilay Tekin.