„Fußballfabrik“ begeistert Kinder in Deilinghofen

Deilinghofen. Neben dem Training technischer Fertigkeiten haben die Gasttrainer auch die Entwicklung sozialer Kompetenzen im Blick.

Mit anderthalbjähriger Verspätung hat es doch noch geklappt: Am vergangenen Wochenende hatte der SV Deilinghofen/Sundwig die vom langjährigen Bundesligaprofi Ingo Anderbrügge gegründete „Fußballfabrik“ bei sich zu Gast. Das Angebot richtete sich ausschließlich an die Fußballjugend. Sechs ausgebildete Trainer kümmerten sich an drei Tagen um die Fünf- bis 15-Jährigen.

Dass der namensgebende Gründer selbst nicht dabei sein konnte, war zwar schade, tat dem Treiben auf dem Ernst-Loewen-Sportplatz aber keinen Abbruch.

Statt Ingo Anderbrügge war Jörg Lipinski dabei

„Der Ingo ist viel unterwegs und kümmert sich im Hintergrund“, erklärte einer der Trainer. Ein früherer Profi war mit Jörg Lipinski aber mit von der Partie. Der inzwischen 53-jährige kam in den 1990er- und frühen 2000er Jahren auf mehr als 200 Zweitligaspiele für Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln und Rot-Weiss Essen, mit denen er 1994 auch in Pokalfinale stand. Das war zu Zeiten, als die Eltern der heute jungen Fußballer selbst noch Kinder waren. Es ist daher keine Überraschung, dass die Bekanntheit der Spieler jener Tage nachgelassen hat. Doch als dieses Thema zur Sprache kam, überraschte Finn-Luca, der sonst in der Jugend für den SV Deilinghofen/Sundwig spielt, mit der Kenntnis von Ingo Anderbrügges Verein, für den er erstmals in der Bundesliga spielte. Das war Borussia Dortmund und nicht der FC Schalke 04.

Die 44 Kinder und Jugendlichen nahmen an dem Camp aber nicht teil, um alte Geschichten zu hören, sondern um ihre fußballerischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. „Am Freitag haben wir das Dribbling geübt und heute das Passspiel“, schildert der elfjährige Max-Peter, der ebenfalls dem SV D/S angehört. Zum Abschluss am Sonntag wurden Mannschaften gebildet und die Europameisterschaft simuliert – mit Deutschland als Sieger. Der „Fußballfabrik“ ging es um weitaus mehr als lediglich um die Ausbildung am Ball. Urkunden und Pokale gab es nicht nur für die Dribbelkönige und die Talente mit den härtesten Schüssen, sondern auch für Teilnehmer, die sich um den Teamgeist verdient gemacht haben, indem sie durch besondere Hilfsbereitschaft auffielen.

27 Anmeldungen zusätzlich auf den letzten Metern

Erleichtert nahm der Deilinghofener Jugendvorstand zur Kenntnis, dass alles reibungslos über die Bühne ging. „Es war eine Herausforderung, das alles zu stemmen“, erklärte Jugendleiter Detlef Beck, der noch mal zurückblickte. „Wir hatten im Frühjahr 2020 17 Anmeldungen für das Camp. Dann kam Corona dazwischen.“ Die Anmeldungen behielten ihre Gültigkeit, und nachdem vom Verein ein erneuter Aufruf kam, gingen innerhalb von zehn Tagen weitere 27 Anmeldungen ein.

