Fußballer zeigen ansteigende Formkurve

Iserlohn. Auch wenn die Ergebnisse nicht überall stimmten – heimische Klubs zeigen ansprechende Leistungen.

Der FC Iserlohn ist auch im dritten Meisterschaftsspiel 2020 ungeschlagen geblieben, Borussia Dröschede ausgezeichnet aus der Winterpause gekommen und der SSV Kalthof hat – zum Leidwesen des SC Hennen – das 1:7-Debakel aus der Vorwoche gut verarbeitet. Im Tabellenkeller der Bezirksliga sendete Sinopspor ein Lebenszeichen. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang blühten die heimischen Fußballer auf.

Selbst dort, wo es nichts zu feiern gab, gab es keinen Grund, alles in Frage zu stellen. Beispiel SC Hennen: Trainer Holger Stemmann sah trotz der 0:2-Derbyniederlage gegen Kalthof einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft, der es nur an Kreativität und Durchsetzungsvermögen in der Offensive fehlte. Defensiv standen die Zebras sicher, wozu auch die Winterzugänge Vincent Kemper und Nils Cala beigetragen haben. Erst nachdem der angeschlagene Cala ausgewechselt wurde, fand Kalthof eine Lücke. Der mit acht Treffern zweitbeste Torschütze des SSV Kalthof, Sebastian Hegemann, saß zu diesem Zeitpunkt noch auf der Bank. „Unser Kader ist so groß und ausgeglichen, da trifft es auch mal einen Hegemann“, erklärte Björn Wilms, der die Mannschaft gemeinsam mit Vangeli Vasileiou betreute. Hegemann kam dann doch noch und sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung gegen starke Hennener. In der gezeigten Verfassung sollte der SC jedenfalls keine Mühe haben, die Klasse zu halten.

Auch Marco Winner, Trainer des akut abstiegsbedrohten ASSV Letmathe sah nach der 1:5-Niederlage in Voerde keinen Grund, mit seiner Mannschaft hart ins Gericht zu gehen. Bis auf die Tatsache, dass es jetzt noch elf Spiele sind, in denen der Sieben-Punkte-Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz aufgeholt werden muss, hat sich die Lage für den ASSV kaum verändert. Allerdings spürt er den Atem von Verfolger Sinopspor. Der Aufsteiger ist bis auf einen Punkt an die Letmather herangerückt.

In ganz anderen Sphären behauptet sich Borussia Dröschede. Die wochenlang behauptete Tabellenführung ist zwar futsch, weil die Mannschaft von Trainer Dragan Petkovic seltener gespielt hat als der neue Spitzenreiter Hagen 11, aber der 5:0-Sieg in Bad Berleburg wirkt nach außen wie eine Ansage.

Dröschede auswärts im erstenSpiel nach der Pause zu Null

Dass es sich nur um den Tabellenletzten handelte, könne laut Petkovic den Sieg nicht schmälern. „Es war unser erstes Spiel. Wir wussten vorher ja nicht, wo wir stehen. Zudem mussten wir auswärts antreten und haben zu Null gespielt. Das ist nicht zu vernachlässigen.“

Der FC Iserlohn hat in der Westfalenliga schon drei Rückrundenspiele absolviert und stets etwas Zählbares geholt: Zwei Siege und zuletzt ein tapfer erkämpftes Unentschieden beim Lüner SV – macht sieben Punkte. In der Hinrunde standen nach neun Spieltagen erst sechs Zähler auf dem Konto. Und weil bevorzugt gegen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gepunktet wurde, ist der Abstand auf den Relegationsplatz in diesem Jahr schon von zwei auf neun Punkte vergrößert worden.