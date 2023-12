Fußballer atmen auf: Budenzauber in Hemer ist gerettet

Westig Das Rennen auf die SG Hemer ist eingestielt: Sieben Teams wollen der lokalen Nummer eins den Stadtmeisterschaftstitel streitig machen.

Hemers Fußballer fast aller Altersklassen können schon mal ihre Hallenschuhe suchen, denn am Samstag, 6. Januar, werden sie gebraucht. Dann nämlich werden die Hallenstadtmeisterschaften ausgetragen. Letzte Fragen darüber, wie der Tag im Grohe-Forum über die Bühne gehen könnte, wurden am Donnerstagabend im Vereinsheim des SC Tornado Westig geklärt. Dorthin hatte der FC Hemer Erciyes eingeladen, der ebenfalls am Dulohweg beheimatet ist und zum zweiten Mal in Folge die Turniere ausrichten wird. Zwölf Vertreter von sechs Vereinen zurrten die Sache schließlich fest.

Nach der Absagen wurden Vereine und Stadt aktiv

Nichts mit dem Budenzauber am Hut haben wird diesmal der Stadtsportverband. Der hatte Ende November die Veranstaltung abgesagt. Der Vorsitzende Klaus-Peter Uhlmann begründete diesen Schritt mit dem fehlenden Beisitzer im Vorstand, der sich um die Belange der Fußballer kümmert. Das sorgte offensichtlich nicht nur unter den Kickern für Aufsehen und Verstimmung, sondern auch in der Spitze der Stadtverwaltung. Wie sich schnell zeigte, erfuhren von dieser Entscheidung alle erst durch die Berichterstattung der Heimatzeitung. Stadtsprecher Marc Giebels schilderte am Donnerstag auf Nachfrage, dass Bürgermeister Christian Schweitzer rasch Kontakt zum FC Erciyes suchte, um in Erfahrung zu bringen, wo der Schuh drückt und wie Hilfe geleistet werden kann. „Wir warten jetzt auf Rückmeldung, ob das Teilnehmerfeld zustande kommt, und für wie viele Tage das Grohe-Forum benötigt wird“, erklärte Giebels am Morgen.

Nach den Jugendfußballern sind die Senioren an der Reihe

Inzwischen steht fest, dass der Turniertag um 10 Uhr beginnt, und dass zunächst die Nachwuchsfußballer der Altersklassen von der G- bis zur B-Jungend ihre Stadtmeister ermitteln. 24 Teams sind insgesamt daran beteiligt, gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden. „Damit sollten wir bis 15 Uhr fertig sein, so dass dann die Gruppenphase des Turniers der Senioren beginnen kann“, erklärte Erciyes-Geschäftsführer Örsan Vural. Gemeldet hat natürlich der ausrichtende Verein, wie im vergangenen Jahr ist Erciyes sogar mit zwei Teams dabei, während Vatanspor erneut fehlt. Weitere Teilnehmer sind der SCT Westig, die CFG Hemer, der SV Deilinghofen/Sundwig, die BSG Grohe, der FV Ihmert/Bredenbruch und die SG Hemer. In zwei Vierergruppen, die noch gelost werden müssen, wird die Vorrunde ausgetragen, direkt im Anschluss folgen die Halbfinalspiele.

Wie die Unterstützung der Stadt aussieht – darüber lässt sich bislang nur spekulieren. Kein Geheimnis ist, dass der Stadtverband in der Vergangenheit die Miete für das Grohe-Forum übernommen und die Pokale gestiftet hat. Vural hofft auf eine genauso friedliche und stimmungsvolle Stadtmeisterschaft wie im Januar dieses Jahres, und darauf, dass niemand mitbekommt, dass in gut drei Wochen einiges anders geregelt sein wird als in der Vergangenheit.

Stadt und Vereine haben bei ihrem Vorhaben, das Turnier zu retten, den Stadtsportverband außen vor gelassen. Verwundert äußerte sich Uhlmann ebenfalls am Donnerstagmorgen zum Stand der Dinge, der nach seinem Kenntnisstand unverändert war: „Da sind wohl die Kommunikationswege nicht so geschaltet, wie sie sein sollten. Aber das ist nicht tragisch.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe