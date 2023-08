Fußball-Kreispokal: Viertelfinal-Hit Dröschede gegen Menden

Iserlohn. Die beiden Landesligisten treffen im Frühjahr 2024 wenige Tage nach dem K.o.-Spiel in der Meisterschaft erneut aufeinander.

58 Lose haben Celyn (neun Jahre) und Fynn Broer (elf) am Mittwochabend im „TuS Impuls“ gezogen und damit den Fußball-Kreispokalwettbewerb vom ersten Erstrundenspiel bis zum Finale durchgetaktet. Iserlohn war der letzte der insgesamt 29 Kreise des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen, in dem die Auslosung noch ausstand. Pokalspielleiter Jörg Hafner entschuldigte die Verspätung mit beruflichen Verpflichtungen seinerseits.

Großartige Probleme dürften aber durch den späten Zeitpunkt nicht entstehen, auch wenn die erste Runde bereits vom 12. bis 14. September ausgetragen werden soll. Die Vereine auf Kreisebene konnten aufgrund des bereits vorliegenden Rahmenterminkalenders damit rechnen, dass sie an einem dieser drei Tage im Einsatz sein werden – mit einer Ausnahme: Der FC Hemer Erciyes zog ein Freilos, der B-Kreisligist steigt also erst in der zweiten Runde mit einem Heimspiel ein, die Mitte Oktober ausgetragen wird. Gegner wird dann der Sieger der Begegnung Eintracht Ergste gegen ASSV Letmathe sein.

In den ersten beiden Runden fallen keine Verbandsabgaben an

Den Teilnehmern der ersten beiden Runden teilten Jörg Hafner und Horst Reimann als Vorsitzender des Fußballkreises mit, dass aufgrund der geringen Einnahmen, die wenn überhaupt die Schiedsrichterkosten decken, keine Verbandsabgaben zu zahlen sind. Hafner: „Das haben wir zwar in den vergangenen Jahren schon so gehandhabt, trotzdem gab es immer wieder Irritationen, so dass einige Vereine trotzdem Rechnungen geschrieben haben.“ Ebenso regelmäßig stellt sich die Frage, was passiert, sollte es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden stehen. Auch dabei gibt es keine Änderungen, es würde direkt ins Elfmeterschießen gehen. Für das Halbfinale wird die Regel ausgesetzt, dass der niedriger spielende Verein Heimrecht hat.

Alle Teams kennen schon jetzt auch ihre potenziellen Gegner

In Runde drei steigen die Bezirksligisten ein, zu direkten Duellen zwischen ihnen kommt es aber zunächst nicht. Ganz anders im Viertelfinale: Dort kommt es zum Kracher zwischen den Landesliga-Rivalen Borussia Dröschede und BSV Menden. Pikant: Die Partien sollen vom 5. bis 7. März ausgetragen werden, am 10. März treffen sie auch in der Meisterschaft aufeinander. Der Sieger des Pokalspiels könnte im Halbfinale auf den FC Iserlohn treffen. Durch die Auslosung aller Begegnungen ist klar, dass eine dieser acht Mannschaften im Viertelfinale den FCI herausfordern wird: VfK Iserlohn, Menden Türk, Iserlohner TS, BSV Lendringsen, SV Oesbern, SCT Westig, SpVgg Nachrodt oder DJK SG Bösperde.

Das Endspiel wird erneut an Christi Himmelfahrt ausgetragen, dieser Feiertag fällt im kommenden Jahr auf den 30. Mai, der dann bereits außerhalb der Punktspielsaison liegt. Deswegen ist die Hoffnung groß, wieder einen gemeinsamen Finaltag ausrichten zu können, an dem die Kreispokalsieger bei Frauen und Männern gekürt werden. Offen ist allerdings noch, wo die Finalspiele steigen und wer sie ausrichtet.

Die Partien im Überblick

Runde 1 (12. bis 14. September)

1 SSV Kalthof - VTS Iserlohn

2 VfR Lasbeck - FV Ihmert Bredenbruch

3 Vatanspor Hemer - SF Sümmern

4 Iserlohner TS - BSV Lendringsen

5 SpVgg Nachrodt - DJK SG Bösperde

6 Olympos Menden - SF Oestrich

7 GW Menden - SV Deilinghofen/Sundwig

8 Eintracht Ergste - ASSV Letmathe

9 Menden Türk - VfK Iserlohn

10 Holzpfosten Schwerte - VfL Platte Heide

11 SV Oesbern - SC Tornado Westig

Freilos: FC Hemer Erciyes





Runde 2 (17.- bis 19. Oktober)

12 Sieger Spiel 10 - Sieger Spiel 2

13 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 4

14 FC Hemer Erciyes - Sieger Spiel 8

15 Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 1

16 Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 6

17 Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 5





Runde 3 (25. November)

18 Sieger Spiel 14 - SC Hennen

19 Sieger Spiel 16 - SG Hemer

20 Sieger Spiel 12 - SF Hüingsen

21 Sieger Spiel 15 - Geisecker SV

22 Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 17





Viertelfinale (5. bis 7. März)

23 Sieger Spiel 19 - Sieger Spiel 18

24 Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 20

25 Borussia Dröschede - BSV Menden

26 Sieger Spiel 22 - FC Iserlohn





Halbfinale (9. bis 11. April)

27 Sieger Spiel 23 - Sieger Spiel 24

28 Sieger Spiel 25 - Sieger Spiel 26





Finale (30. Mai)

Sieger Spiel 27 - Sieger Spiel 28

