Für italienische Fußballfans aus Iserlohn wird ein Traum war

Iserlohn Das ungläubige Staunen über die Quartier-Entscheidung ihrer italienischen Nationalelf wich bei Iserlohner Fans großer Begeisterung.

Irgendwie klingt es immer noch wie ein Traum oder eine Wunschvorstellung. Doch seit Montag ist es Realität: Die italienische Fußball-Nationalmannschaft wird tatsächlich während der EM 2024 in Iserlohn ihr Quartier aufschlagen. Seitdem kennen die Begeisterung und die Vorfreude der italienischen Fußballfans in Iserlohn und Umgebung keine Grenzen mehr. Das belegt auch die folgende Umfrage unter einigen eingefleischten Fußballfans aus dem Land des Titelverteidigers.

Giovanni Russello, Inhaber der Letmather Pizzeria „Angolo“ Foto: Privat / IKZ

Giovanni Russello ist Inhaber der Letmather Pizzeria „Angolo“. „Die Italiener waren ja schon bei der WM 2006 in Iserlohn im Gespräch, hatten sich aber dann doch für Duisburg entschieden. Dass es jetzt überraschend geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr.“ Auf eigene Aktionen in seiner Pizzeria werde er aber wohl verzichten. „Da war die Resonanz bereits 2006 nicht besonders gut.“ Vielmehr werde er die Spiele wohl gemütlich vor dem Fernseher verfolgen. Eher skeptisch ist der Fan von Juventus Turin, wenn es um das Abschneiden der Squadra Azzurra geht: „Die Vorrunde werden wir hoffentlich überstehen, aber mit der Titelverteidigung wird es wohl nichts.“

Kfz-Sachverständiger Antonio Raiolo Foto: Privat / IKZ

Der Iserlohner Kfz-Sachverständige Antonio Raiolo zeigt sich ebenfalls begeistert von der Quartierwahl des italienischen Nationalteams. „Das ist echt der Hammer“. Auch er erinnert nochmal daran, dass 2006 bereits Iserlohn zum engeren Kandidatenkreis der italienischen Kicker gehörte. „Iserlohn scheint ja in dieser Beziehung irgendetwas bieten zu können, was andere Orte nicht haben.“ Die Zusage bringe sicher nicht nur wirtschaftliche Vorteile für Iserlohn, sondern ein vierwöchiges Fest für alle italienischen Fußballfans im hiesigen Raum. „Alle sind dann zusammen, tragen Blau und singen Songs von Gianna Nannini“, schmunzelt der Anhänger vom AC Mailand. Bereits jetzt verschlinge er regelrecht alle neuen Nachrichten in den Medien und hoffe jetzt nur noch, dass er eines der begehrten Tickets erhalte, um die Azzurri auch live zu beobachten. „Angemeldet für die Tauschbörse bin ich jedenfalls.“ Gefragt nach den Aussichten antwortet Raiolo: „Italien muss erst immer ein wenig leiden. Wir haben zwar keine so starke Mannschaft wie früher, aber ich erwarte uns wenigstens im Halbfinale. Und schließlich hat ja auch Iserlohn etwas davon, wenn die Mannschaft nicht wieder schnell abreisen muss.“

Mehr zum Thema

SAP-Berater Roberto Bianco Foto: Privat / IKZ

Robert Bianco ist freiberuflicher SAP-Berater und zeigt sich extrem überrascht von der Zusage des italienischen Nationalteams. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist doch der Hammer, so nah dran zu sein und die Stars einmal hautnah zu erleben.“ Auch er hat sich in der zweiten Ticketphase für die beiden Spiele der Italiener gegen Albanien in Dortmund und gegen Spanien in Gelsenkirchen beworben und hofft jetzt auch hier auf eine positive Antwort. „Ansonsten schaue ich die Spiele eben mit Familie und Freunden im Fernsehen.“ Der große Juve-Fan traut der Elf durchaus auch einiges zu. „Als amtierender Europameister kommen wir mindestens ins Finale. Schließlich haben wir viele gute, junge Spieler, die nachgewachsen sind.“

Einzelhandelskaufmann Carmelo Longhitano Foto: Privat / IKZ

Einzelhandelskaufmann Carmelo Longhitano konnte die Meldung zunächst ebenfalls nicht fassen. „Klar, jeder hat davon geredet, aber dran geglaubt habe ich lange nicht. „Und jetzt logieren die Stars in demselben Hotel, in dem ich vor kurzem meine Hochzeit gefeiert habe. Das musste ich natürlich erstmal in den Sozialen Medien verbreiten“, bemerkt er mit einem Lachen. Longhitano, der ebenfalls seit seiner Kindheit treuer Juventus-Anhänger ist, hat sich für Tickets für alle Italien-Spiele beworben. „Wenn es aber nichts damit wird, schaue ich alle Spiele mit meiner Familie. Das ist bereits ein echtes Ritual, das bislang stets erfolgreich war.“ Deshalb würde er auch aus Aberglauben nie auf ein Public Viewing gehen. Bei den Aussichten seiner Stars ist Carmelo Longhitano allerdings eher zurückhaltend. „Ich bin schon happy, wenn wir die Vorrunde überstehen. Sonst freuen wir uns einfach für Deutschland. Hauptsache, die gute Stimmung bleibt möglichst lange.“

Sanitär-Installateur Biagio Orefice Foto: Privat / IKZ

Ähnlich sieht es Sanitär-Installateur Biagio Orefice: „Ich wäre froh, wenn wir die Vorrunde überstehen. Momentan sind wir einfach nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren.“ Dennoch ist die Vorfreude auch Orefice, der in seiner Freizeit eine Mannschaft des ASSV Letmathe trainiert, riesengroß. „Super, besser ging es doch nicht. Ich habe mich auch bereits um Karten für die Partien gegen Albanien und Spanien beworben.“ Ansonsten will der Iserlohner, dessen Lieblingsverein ebenfalls Juventus Turin ist, natürlich alle Spiele zuhause im Fernsehen verfolgen.

Service-Mitarbeiter Dennis Canto Foto: Privat / IKZ

Dennis Canto, Service-Mitarbeiter beim Autoforum Nolte, war kurz sprachlos, als ihn die Nachricht erreichte, dass die Squadra Azzurra ihr Quartier in der Waldstadt aufschlagen wird. „Damit wird für mich ein Traum wahr.“ Fußball gehört zu Dennis Cantos Leben, seit er geboren wurde. „Bereits seit meiner Kindheit ist Juve der Verein meines Herzens, dessen Spiele ich durchaus hin und wieder mal vor Ort in Italien schaue.“ Natürlich habe er sich bereits in der ersten Phase der Ticketverlosung für alle Spiele in Dortmund beworben. „Da habe ich aber nur zwei Karten für ein Spiel der Türkei erhalten.“ Er versuche aber weiter, auch noch Tickets für ein „die Blauen“ zu bekommen. „Doch wenn es nicht klappt, würde ich mir auch andere Partien anschauen, dafür bin ich einfach ein zu großer Fußball-Fan.“ Ansonsten schaut der Iserlohner Fußballspiele am liebsten im Kreise seiner großen Familie, die bereits in der dritten Generation in Iserlohn lebt. „Italien-Spiele sind bei uns echte Feste, da kommen schnell mal 30 bis 40 Personen zusammen.“

Melchior Pendolino Foto: Privat / IKZ Christoph Schulte

Melchior Pendolino ist in Sizilien geboren, lebt in Iserlohn und ist beruflich als Geschäftsführer der SAMA Metall Be- und Verarbeitung tätig. Klar, auch er schwärmt für wie viele Italiener für „die alte Dame“ Juventus, doch seine zweite große Liebe in Sachen Fußball gehört aufgrund seiner Heimat dem Palermo FC. Als er die Nachricht vernommen habe, seien ihm sofort zwei Gedanken durch den Kopf geschossen: „Ich bin so stolz als Italiener, dass das geklappt hat und der Familie Schlüter genauso dankbar für die ganzen Investitionen in ihr Hotel VierJahreszeiten, ohne die diese Bewerbung wohl nicht von Erfolg gekrönt gewesen wäre.“ Zwar habe auch er sich um Tickets beworben, doch auch Public Viewing oder das gute alte Fernsehen wären echte Alternativen für ihn. „Hauptsache EM und Italien“. Vom italienischen Team erwarte er vor allem, „dass sich die Spieler am Riemen reißen“. Mit dem Erreichen des Viertelfinales wäre er zufrieden, sein Traum wäre ein Finale Deutschland gegen Italien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe