Kevin Pinnow und Markus Wassmuth sprechen im IKZ-Sportstudio über die Chancen der beiden heimischen Kellerkinder.

Für HTV und Kangaroos zählt nur noch der Klassenerhalt

Die Kangaroos und der HTV müssen in ihren beiden Heimspielen punkten, um weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, der FC Iserlohn startet in die Restrunde der Westfalenliga und ERGI-Dreierpack in der Hemberghalle.